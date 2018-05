La più grande orgia della storia | appuntamento a Las Vegas il prossimo 2 giugno

Pint of Science Italia 2018 - il più grande evento di divulgazione al mondo : ... alle venti di quest'anno: quella in programma da lunedì 14 a mercoledì 16 maggio si annuncia come un'edizione da record per Pint of Science, l'evento di divulgazione scientifica più grande al mondo ...

Pint of Science Italia 2018 - il più grande evento di divulgazione al mondo : A Napoli - o più precisamente, proprio a Pompei - l'archeologa Astrid D'Eredità proverà ad immaginare il mondo in cui Plinio il Vecchio avrebbe potuto raccontare la grande eruzione del Vesuvio del 79 ...

Marco Travaglio : "La grande lezione di "Loro 2" per Di Maio e Salvini : Mai pensare di essere più furbi di Silvio" : "Se Di Maio e Salvini avanza un po' di tempo nelle trattative di governo, si (e ci) farebbero un gran regalo andando a vedere Loro 2 di Paolo Sorrentino". L'editoriale di Marco Travaglio invita tutti ad andare al Cinema ma, in particolare, i due leader politici. E dovrebbero farlo con carta e penna per prendere appunti. Il monito numero uno è semplice: mai pensare di essere più furbi di lui.Bastano tre dialoghi a giustificare il ...

Il Grande Fratello non piace più agli sponsor : cosa accadrà in casa - i comunicati ufficiali delle aziende : Sta succedendo il finimondo in queste ore attorno al Grande Fratello e ai suoi concorrenti, alcuni dei quali con il proprio atteggiamento stanno inducendo gli sponsor a lasciare la casa più spiata ...

MPS realizza la più grande cartolarizzazione in UE : Il Gruppo Monte dei Paschi di Siena ha completato il processo di cartolarizzazione per cedere un portafoglio di 24,1 miliardi di euro di sofferenze ed ha ottenuto il rating investment grade per la ...

NEWGRANGE : IL più grande E ANTICO OROLOGIO SOLARE DEL MONDO : NEWGRANGE: IL PIÙ GRANDE E ANTICO OROLOGIO SOLARE DEL MONDO La più bella tomba a corridoio d’Europa si apre verso sudest, in perfetto allineamento col punto in cui sorge il sole nel solstizio d’inverno. Accanto al fiume Boyne, in Irlanda, nel punto in cui le acque compiono un’ampia curva, un cimitero preistorico accoglie più di 25 tombe a corridoio. Nota come ‘Bend of the Boyne’ (Ansa del Boyne), la necropoli di NEWGRANGE dà l’impressione di ...

Grande Fratello - il tragico pomeriggio di Lucia Bramieri : il pianto che sconvolge i fan - non si riprende più : Dura la vita all'interno della casa del Grande Fratello 15 . Ne sa qualcosa Lucia Bramieri , che ha passato un pomeriggio da incubo, di sconforto puro. Lucia, infatti, è scoppiata in lacrime, per poi ...

Grande Fratello 2018 – il Ken umano lascia la casa e rivela : «Mai più interventi». E sotto la doccia… – Foto : GF15 - Rodrigo Alves sotto la doccia E’ durata meno di 48 ore la permanenza di Rodrigo Alves, il Ken umano, nella casa del Grande Fratello 2018. Appena il tempo di assaporare l’atmosfera della casa e di raccontare qualcosa di sè ai concorrenti di questa edizione: per lui è già arrivato il momento di varcare la porta rossa. Poche ore, ma dense di siparietti decisamente freak. Su tutti i più curiosi sono i momenti doccia (che Barbara ...

Mauna Kea - il Vulcano più grande del Mondo con Osservatorio Telescopico - : ...gestito dall'Università delle Hawaii che si occupa di affittare l'area a tutte quelle organizzazioni mondiali che hanno impegnato fondi importanti nello sviluppo delle tecnologie e della scienza. ...

Lorenzo Crespi ritira la candidatura alle comunali di Messina/ Video - "Ho un progetto molto più grande" : Lorenzo Crespi ritira la candidatura alle comunali di Messina: nuovo colpo di scena dopo la svolta dell'attore annunciata nei giorni scorsi. Ora pensa ad un progetto più grande.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:27:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara d'Urso regina della tv : umilia la concorrenza Rai nella giornata più importante : Qualcuno dirà: povera Italia. La fiction su Aldo Moro , su Raiuno, è stata battuta da Barbara d'Urso alla conduzione del Grande Fratello 15 , con il Ken Umano. Su Rai 1 Aldo Moro, Il Professore , ha ...

Astronomia : Giove protagonista del cielo di Maggio - più grande e luminoso che mai : Spettacolo nel cielo notturno oggi 9 Maggio 2018: il gigante gassoso Giove sorgerà luminoso al tramonto del Sole a oriente, rubando la scena a Venere che nello stesso momento tramonterà a occidente. Oggi Giove raggiunge infatti la massima luminosità e la minima distanza dalla Terra, circa 658 milioni di km: è in fase di opposizione al Sole. E’ il periodo migliore dell’anno per osservare il gigante gassoso, in quanto se ne può ...

PAPA FRANCESCO A SANTA MARTA/ “Mai dialogare con il diavolo - è più intelligente di noi e un grande bugiardo” : Mai avvicinarsi o tentare di dialogare con il diavolo, ha ammonito PAPA FRANCESCO durante l'omelia mattutina a Casa SANTA MARTA, "perché è più intelligente di noi"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:34:00 GMT)