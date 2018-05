La gamma smart home di Xiaomi è controllabile anche da Google Assistant

I migliori smartphone Top di gamma e potenti : I migliori smartphone del momento, i più potenti che ci siano, sono racchiusi in questa guida d’acquisto. Se non avete limiti di budget e cercate un dispositivo senza compromessi e che vi possa offrire il massimo sotto ogni punto di vista, allora siete capitati nel posto giusto. Possedere uno smartphone del genere significa avere design al top, fotocamera senza eguali, prestazioni scattanti e possibilmente un’autonomia molto ...

Honor 10 / In Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android : caratteristiche e prezzi : Honor 10, in Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android: caratteristiche e prezzi, ultime novità. Il marchio cinese si prepara ad invadere il mercato cinese.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:48:00 GMT)