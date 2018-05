La fuga dei cervelli diventa esodo | laureati italiani all' estero raddoppiati

WhatsApp e la fuga dei fondatori anti-Zuckerberg : ... amministratore delegato di Facebook, oppure Elon Musk , fondatore di Tesla e SpaceX, che vogliono essere rassicurati sul fatto che non verrà adottata la politica di Facebook', spiega Gennie Gebhart, ...

Allarme di Minniti e al-Serraj 'Combattenti Isis in fuga potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei migranti' : Che il pericolo fosse reale, l'intelligence, l'antiterrorismo e lo stesso ministro dell'Interno Marco Minniti lo vanno ripetendo ormai da settimane. Ma ora arriva anche l''avviso' del premier libico ...

Allarme di Minniti : combattenti Isis in fuga da Iraq e Siria potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei migranti : Se fino ad un anno fa era improbabile che 'assetti nobili' dell'Isis come i terroristi arrivassero in Europa con i barconi dei migranti, ora, con la sconfitta militare del Califfato è 'ragionevole ...

Allarme di Minniti : combattenti Isis in fuga da Iraq e Siria potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei migranti : Il ministro dell'Interno ieri a Tripoli ha incontrato il premier al-Sarraj e ha ricordato che "500 giovani libici sono morti per liberare Sirte che era caduta...

fuga dei giovani dalle metropoli : solo in periferia riusciamo a lavorare e (anche)?vivere : A Londra, New York, Sydney e Hong Kong l'età media della popolazione è in aumento e solo gli over 50 possono permettersi di vivere in centro. I giovani si tengono alla larga dalle grandi città o snobbano a tutti gli effetti le proprietà immobiliari dai prezzi sempre meno alla portata delle loro tasche...

La “fuga” dei pensionati : in 370mila si trasferiscono all’estero per pagare meno tasse : Secondo l’indagine del Centro Studi di Itinerari Previdenziali sono già oltre 370mila gli ex lavoratori che si trasferiscono all'estero. Tra le mete più ambite il Portogallo.Continua a leggere

Le proteste e la fuga dei rifugiati dal Cpr di Potenza. Il sindaco all'HuffPost : "Sono troppi - le forze dell'ordine non ce la fanno" : Nella notte tra lunedì e martedì, dopo le proteste e l'avvio dello sciopero della fame, ventidue migranti sono scappati. Chiunque sia entrato in quella struttura concorda su un punto: la situazione è, a dir poco, precaria. Nel valutare le condizioni di vita dei migranti ospitati nel centro permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, a Potenza, anche le distanze politiche sembrano in parte sfumare, e capita che, alla ...

Facebook tra scandalo dati e boicottaggi : rischia fuga dei più giovani - : Per l'11 aprile, giorno in cui Zuckerberg testimonierà al Congresso Usa, è stata lanciata sul web la campagna "Faceblock": 24 ore senza usare il social network più diffuso al mondo. Gli under 25 starebbero però già guardando ad altre piattaforme

fuga da via Victor Pisani - negozi ostaggio dei barboni : All'attacco dell'amministrazione comunale, Riccardo De Corato , Fdi, , assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia: "L'ennesima riprova che Sala vive fuori dal mondo è che da una parte lui invita i ...

Pericoloso WhatsApp Plus : l’app trafuga chat e foto dei suoi utilizzatori : Un nuovo rischio osteggia gli utenti per opera di WhatsApp Plus, una versione modificata dell'app ufficiale che promette l'aggiunta di nuove e più avanzate funzionalità, ma che è anche in grado di mettere le mani sulle vostre conversazioni di chat, foto, e perfino sulla rubrica dei contatti. Stando ad un recente report di Malwarebytes Labs, l'app malevola, che si spaccia per originale, è stata prontamente rimossa da Google Play Store ed App ...

Brescia - killer in fuga faceva parte della banda dei Tir : Cosimo Balsamo, il killer in fuga su una Bmw nera, che ha ucciso due persone nel Bresciano, nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio perché faceva ...

Isola dei Famosi 2018 : Nino furioso - Rosa e Elena sospese/ Cipriani show! La fuga di Simone (decima puntata) : Isola dei Famosi 2018, pagelle: Francesca Cipriani conquista il titolo dei migliori della serata dopo aver siglato la pace con Valeria Marini, mentre…(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 07:02:00 GMT)

“Aiuto!”. Isola dei Famosi : terrore in acqua. Una normale uscita di pesca si è trasformata in un incubo. All’improvviso il naufrago si è trovato di fronte “un mostro” - poi la fuga disperata. Isolani atterriti : L’Isola dei Famosi non è solo gioco per la vittoria e scandali. Delle volte in Honduras i naufraghim come tradizione vuole, si trovano anche di fronte ai pericoli. Nelle scorse settimane abbiamo visto come i protagonisti del reality si sono trovati di fronte a dei serpenti mentre erano in cerca di legna, ma oggi ne è capitata un’altra. Protagonista della disavventura è stato Amaurys Perez che si è trovato in una situazione che lo ha ...

Scoperto negli oceani il rifugio dei pesci in fuga dal caldo : Scoperta la zona degli oceani in cui si rifugiano i pesci della barriera corallina in cerca di acque meno calde: e’ popolata da specie sconosciute, si trova fra 130 e 300 metri di profondita’ ed e’ stata chiamata raritrofica per la bassa presenza di luce e sostanze nutritive. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports. La ricerca e’ stata condotta dai biologi marini del Museo ...