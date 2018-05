La figlia non lava i piatti - per punirla lui spara ai suoi cani e li uccide : I fatti sono avvenuti nello Stato USA dell'Oklahoma: l'uomo si è arrabbiato al ritorno dal lavoro vedendo la casa sporca e le stoviglie non lavate. Prima avrebbe cominciato a gettare i piatti in aria, quindi avrebbe ammazzato le due povere bestie. Ora è in carcere.Continua a leggere

Siena - fanno aggredire con l’acido il genero : “Non dovevi sposare nostra figlia” : Arrestati dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi marito e moglie di 54 e 45 anni. Da tempo perseguitavano l'uomo che aveva sposato la figlia. Sono in corso accertamenti per identificare gli esecutori materiali delle aggressioni con l’acido. La vittima ha riportato gravi ustioni al volto.Continua a leggere

La madre di Sara di Pietrantonio : "Non credo al pentimento di Paduano - voleva che mia figlia soffrisse" : All'alba del 29 maggio del 2016, Sara Di Pietrantonio veniva brutalmente uccisa dall'ex fidanzato Vincenzo Paduano. Ieri è arrivata la sentenza della prima corte d'assise, che ha ridotto la pena a 30 anni di reclusione per il 28enne, prima condannato all'ergastolo. In un'intervista al Messaggero parla la madre di Sara, Concetta Raccuia, che non crede al pentimento di Paduano: "Se è così, deve dirmi come e perché l'ha ...

Albano ufficialmente nonno : la figlia Cristel ha partorito : Albano Carrisi è diventato nonno per la prima volta: la figlia Cristel ha partorito Albano è ufficialmente nonno. Cristel Carrisi, figlia del cantante e di Romina Power ha partorito. L’annuncio è arrivato in diretta TV la sera di giovedì 10 maggio. A darlo è stato il conduttore di The Voice 2018, programma di Rai2 a […] L'articolo Albano ufficialmente nonno: la figlia Cristel ha partorito proviene da Gossip e Tv.

Velisti dispersi - la figlia di Fogar : non sospendete le ricerche - : La figlia del celebre navigatore ha lanciato un appello affinchè si prosegua nella ricerca dei due due skipper Aldo Revello e Antonio Voinea, dispersi dopo il naufragio della Bright nell'Atlantico