La Confessione | Alessandro Sallusti | “Berlusconi in ginocchio al telefono con un

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 maggio 2018) “Oggi è l’ultima volta che mi vedete inginocchiato davanti alla politica. D’ora in poi la faremo noi”., direttore de Il Giornale, ospite di Peter Gomez a ‘La’ (venerdì 11 maggio alle 23 su Nove), rivela un aneddoto legato alla decisione di Silvio Berlusconi di ‘scendere in campo’ con un suo partito, Forza Italia. Lo spunto è una dichiarazione del Presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri: “Confalonieri ha dichiarato: ‘Se Berlusconi non fosse sceso in politica, oggi saremmo sotto un ponte o in galera’. E’ vera questa descrizione?”, chiede il conduttore.ha la sua idea:andava fermato perché stava diventando pericoloso. Doris mi ha raccontato un aneddoto”. “Ennio Doris è il capo di Mediolanum”, specifica Gomez. “Uno dei collaboratori più vicini a Berlusconi, da sempre”, aggiunge. Il direttore di ...