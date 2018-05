La Concentrazione di CO2 Atmosferica Sfonda un Nuovo Record

Ambiente : la Concentrazione di CO2 nell’atmosfera ha superato per un mese il picco storico di 410 ppm : L’Osservatorio di Mauna Loa alle Hawaii, della Scripps Institution of Oceanography, ha scoperto che la CO2 ha superato per tutto il mese di aprile la concentrazione nell’atmosfera di 410 parti per milione, arrivando a un valore medio di 411,24: la soglia dei 410 ppm – spiega il Washington Post – è un picco storico già superato nel 2017, ma è la prima volta, da quando hanno avuto inizio le rilevazioni, che la ...