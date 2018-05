La città irlandese di Ennis è terrorizzata da una mandria di capre | Si riproducono

huffingtonpost

: È festa oggi per la città di Corato che celebra il suo Santo patrono - CoratoViva : È festa oggi per la città di Corato che celebra il suo Santo patrono - NaufragoInEire : Giorno 83 - supplemento: Ho appena avuto la conferma che andremo a vivere in una casa di campagna tipica irlandese… - crotone24news : Crotone torna a volare: Ryanair in città presenta i voli: John Alborante a Crotone presenta i voli della compagnia… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Potrebbe essere un destino crudele quello che spetta alladiselvatiche che vive in una cittadina dell'Irlanda dell'est. Ci troviamo ad, 25mila abitanti, nella contea di Clare. Qui i cittadini si sentono minacciati dalla presenza delle troppeche "procreano come se non ci fosse un domani". Per questo potrebbero essere castrate. Come si legge sull'Indipendent, i consiglieri del comune hanno riferito che gli animali rischiavano di provocare incidenti automobilistici. Alcune dellesono state viste "saltare sulle macchine e girovagare di notte per le strade della città", ha rivelato il sindaco, Tom McNamara. Due animali sono rimasti uccisi, fulminati, mentre vagavano nei pressi di una centrale elettrica. Le autorità hanno assicurato che installeranno dei cartelli per mettere in guardia i guidatori sul pericolo che corrono percorrendo le strade ...