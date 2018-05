La 2CV fa 70 anni ed entra nelle scuole

ansa

: #Motori La 2CV compie 70 anni, Citroen la porta sui banchi di scuola - - Agenzia_Ansa : #Motori La 2CV compie 70 anni, Citroen la porta sui banchi di scuola - - ruggeri194 : RT @Agenzia_Ansa: #Motori La 2CV compie 70 anni, Citroen la porta sui banchi di scuola - - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: #Motori La 2CV compie 70 anni, Citroen la porta sui banchi di scuola - -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Prodotta dal 1948 al 1990 in oltre 5 milioni di esemplari, per tanti appassionati è legata a ricordi indelebili di viaggi epici per scoprire la bellezza del mondo attraverso un piccolo parabrezza e ...