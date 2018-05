Kimi Raikkonen | GP Spagna 2018 | “Dobbiamo capire qual è stato il problema C’è del lavoro

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton in testa - Sebastian Vettel quarto. Problemi per Kimi Raikkonen : Il più veloce delle prove libere 2 del GP di Spagna è stato Lewis Hamilton. Il britannico ha stampato un tempo di 1’18″259, chiudendo un venerdì che ha lesinato difficoltà ed incognite in vista del prosieguo del weekend. Il tempo del campione del Mondo in carica è più basso rispetto a quello fatto segnare dal compagno di squadra Valtteri Bottas stamattina (1’18″148) ed è stato ottenuto con gomma gialla, la Soft, ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Saremo veloci anche qui al Montmeló” : Una nuova vita sportiva per Kimi Raikkonen? Se lo chiedono gli appassionati della Formula Uno, valutando i risultati recenti del pilota finlandese della Ferrari. Il 17 ottobre saranno 39 le primavere, eppure i 3 podi ed il terzo posto del Mondiale 2018 piloti dimostrano che lo scandinavo c’è e vuole dimostrare tutto il suo valore anche nel quinto round del campionato in Spagna. Le ambizioni di Raikkonen sono alte sul tracciato ...

F1 - GP Spagna 2018 : Kimi Raikkonen - un avvio di Mondiale incoraggiante. Ma quanti errori… : Il Mondiale 2018 sarà l’ultimo di Kimi Raikkonen che andrà, dunque, a chiudere la sua illustre carriera e la sua avventura in Ferrari. Ma sarà davvero così? Lo si dice da anni, ma “Ice Man” non sembra proprio intenzionato a lasciare volante e sedile ad un sostituto nè, tantomeno, ad appendere casco e guanti al chiodo. Come se non bastasse, poi, questo primo scorcio di campionato ha visto il finlandese in ottima forma e, ...

F1 - Kimi Raikkonen sul suo futuro : “E’ la stessa storia da 15 anni…Io penso a guidare” : Kimi Raikkonen torna a parlare del suo futuro, a pochi giorni dall’appuntamento in Spagna, quinto round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il finlandese non pare essere influenzato dalle chiacchiere che lo riguardano, visto il contratto in scadenza quest’anno con la Ferrari. Il suo obiettivo è rendere al 100% in pista, con una macchina che sembra gradire molto, come da tempo non si vedeva. “E’ la stessa storia da quindici anni ...

F1 - Esteban Ocon attacca Kimi Raikkonen : “Inutile chiarire con lui perché non parla” : Non è proprio andato giù ad Esteban Ocon, pilota della Force India, il contatto nel primo giro avuto con la Ferrari di Kimi Raikkonen. I due sono venuti a contatto all’ingresso di curva 3, finendo contro il muro. Un’entrata del finlandese ed una chiusura decisa di Ocon ha portato all’incidente, valutato come “crash di gara” da parte della FIA. “La gara di domenica è stata un vero peccato. Ho fatto un’ottima ...

Kimi Raikkonen - GP Azerbaijan 2018 : “Buon secondo posto - un pizzico di fortuna mi è tornata indietro..” : Il secondo posto finale per Kimi Raikkonen nel Gran Premio dell’Azerbaijan di oggi è davvero incredibile per come era maturata la gara. Dopo il sesto posto di ieri in qualifica, il finlandese sembrava avere rovinato tutto con il contatto in curva 3 con Esteban Ocon nel corso del primo giro Il ritorno ai box lo aveva relegato nelle ultime posizioni e, lo scarso ritmo con le gomme Soft, sembrava non dargli chance di podio. Invece, nelle ...

VIDEO Incidente Kimi Raikkonen : manovra azzardata su Esteban Ocon - entra la safety car nel GP Azerbaijan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA Kimi Raikkonen subito protagonista nel corso del primo giro del GP di Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari doveva rimontare dalla sesta posizione in griglia, ha subito subito un sorpasso da Esteban Ocon e ha cercato di operare il controsorpasso ma purtroppo ha toccato la Force India. Lo scandinavo si è poi fermato ai box sprofondato in dodicesima posizione, la gara ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Kimi Raikkonen - l’outsider di lusso a Baku? Safety Car e strategie diversificate potrebbero aiutarlo : Delusione e amarezza: sono queste le sensazioni provate da Kimi Raikkonen al termine delle qualifiche del GP d’Azerbaijan 2018, quarta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. I suoi classici occhiali scuri non riescono a nascondere il proprio stato d’animo, anzi conferiscono ancor di più un qualcosa di “funereo” nell’immagine del finlandese della Ferrari davanti ai microfoni dei giornalisti. Poche parole, come al ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Kimi Raikkonen - una qualifica zeppa di errori. Una gara in salita - ma con la strategia… : Kimi Raikkonen ha sbagliato davvero l’impossibile durante le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018, sembrava avere in tasca una comoda pole position e invece dovrà scattare dalla sesta piazza tra l’altro con una strategia rivoluzionata rispetto alle intenzioni della viglia. Tutta colpa dei troppi errori che ha commesso nel corso delle qualifiche: troppi sbagli da parte del finlandese in un pomeriggio che poteva essere trionfale e che ...

Kimi Raikkonen - GP Azerbaijan 2018 : “Ho commesso un errore…avevo il miglior tempo..” : Visibilmente seccato e nervoso Kimi Raikkonen, dopo le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018, quarta prova del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese ha concluso la sua prova in sesta piazza, commettendo qualche errore di troppo nel corso del time-attack. Nell’ultimo tentativo, in particolare, Kimi, più veloce del compagno di quadra Sebastian Vettel (autore della pole position) nei primi due settori, ha perso il controllo del posteriore, ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Kimi Raikkonen scatta con le ultrasoft. Un errore di guida e i controlli FIA cambiano la strategia di Ferrari : Errori di guida e un controllo imprevisto della FIA durante il Q2 hanno costretto Kimi Raikkonen a cambiare la strategia di gara in vista del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha purtroppo commesso un lungo durante il suo giro sulle gomme supersoft, ha cercato di completare una tornata su questi pneumatici per qualificarsi al Q3 e partire in gara con questa mescola ma purtroppo non c’è ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel torna davanti a tutti. Kimi Raikkonen terzo alle spalle di Lewis Hamilton : Lo aveva detto ieri, dopo l’11° posto nelle seconde prove libere, che la macchina era a posto e che si trattava soltanto di un problema di confidenza, di “mettere a posto tutto“. Oggi Sebastian Vettel lo ha confermato, riuscendo a mettere insieme i pezzi e prendendosi il tempo più veloce delle prove libere 3, le ultime prima delle qualifiche (alle ore 15.00). Il tedesco ha fatto segnare un crono di 1’43″091, più ...

Kimi Raikkonen - GP Azerbaijan 2018 : “Soddisfatto del comportamento della macchina dopo i cambiamenti che ho richiesto” : Perso tutto il primo turno di prove libere a Baku (Azerbaijan, sede del quarto round del Mondiale 2018 di Formula Uno) per sostituire la trasmissione e montarne una con una diversa regolazione, il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen è stato premiato da questa modifica ottenendo il secondo crono a 69 millesimi dalla Red Bull di Daniel Ricciardo, al termine delle PL2. “Sono soddisfatto del comportamento della vettura. Ovviamente quanto ...

