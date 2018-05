Karl Lagerfeld contro Angela Merkel

vanityfair

(Di venerdì 11 maggio 2018) L’aveva già criticata, nell’ottobre scorso, quando l’Afd, partito di ultra destra, di stampo neonazista, xenofobo, omofobo e negazionista, era entrato in parlamento, con il placet della cancelliera tedesca, ma ieri, in un’intervista al settimanale francese Le Point,, il Keiser del fashion, è passato alle minacce. LEGGI ANCHEChanel, si salpa con la Cruise. La sfilata in 5 punti fondamentali «Perché lacontinua cosi? Che bisogno aveva di dire che doveva accogliere un milione di migranti?», ha detto, aggiungendo «Dobbiamo ricordare il passato tedesco, odio laperché lo ha dimenticato”. La presa di posizione dell’instancabile stilista di Chanel, sarebbe talmente sentita, da farlo addirittura rinunciare alla nazionalità tedesca, che non ha mai abbandonato, nonostante abbia passato quasi 70 anni a Parigi. «Se la politica dellanon ...