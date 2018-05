Juventus su Arias I bianconeri puntano al talento del Psv | sarà l' erede di Lichtsteiner?

Calciomercato Juventus - blitz a Torino per Santiago Arias del Psv : il giocatore piace ai bianconeri : Non solo Cuadrado, un altro colombiano per Massimiliano Allegri. La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di un terzino destro per il futuro. Perché con la partenza di Stephan Lichtsteiner , "È ...