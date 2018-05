Juventus | inizia il dopo Buffon | i bianconeri pensano a Perin

Diretta/ Juventus-Sampdoria - risultato live 0-0 - streaming video e tv : i bianconeri prendono l'iniziativa : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: i bianconeri cercano di dimenticare la beffa del Bernabeu e vendicare la sconfitta dell'andata.

Crotone - è iniziata la caccia al biglietto per il prossimo incontro casalingo tra il Crotone e la Juventus (18 aprile 2018 ore 20.45) : Mancano ancora otto giorni al prossimo incontro casalingo che i pitagorici dovranno disputare contro i bianconeri campioni d’Italia uscente ed

Juventus-Real Madrid - una lunga storia iniziata nel 1962 Video : Diciannove sfide, praticamente un campionato. Sono le tappe di una lunghissima storia iniziata nel 1962, quando le strade della #Juventus e del #Real Madrid si incrociarono per la prima volta in Coppa dei Campioni. Il bilancio pende leggermente in favore degli spagnoli che hanno vinto in 9 circostanze contro le 8 dei bianconeri, soltanto 2 volte c'è stata la divisione della posta. Pari il computo dei gol, 22 a testa. Spiccano ovviamente le due ...

LIVE Lazio-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-0. Inizia il secondo tempo - le due squadre provano a svegliarsi : L'arbitr' OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di questo big match, per non perdervi nemmeno un minuto della sfida tra Lazio e Juventus. Buon divertimento a tutti, si incomincia alle ore 18.00 . ...

LIVE Lazio-Juventus - risultato e cronaca in tempo reale : iniziata la ripresa : La sfida si preannuncia molto equilibrata ed avvincente, quindi seguite con Supernews il LIVE di Lazio-Juventus , con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale in diretta . LIVE ...