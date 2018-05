Juventus | i dubbi di Allegri | il futuro dopo la Roma

Juventus-Milan - Allegri e Buffon in conferenza : il tecnico svela i dubbi di formazione : La Juventus è al lavoro per preparare la finale di Coppa Italia contro il Milan, l’obiettivo è raggiungere la doppietta dopo lo scudetto. Ecco Allegri in conferenza stampa: “Non voglio di parlare di Scudetto oggi, vediamo alla prossima conferenza. Finchè non c’è la matematica abbiamo solo un po’ di vantaggio. Questa coppa ci può far entrare ancor più nella storia, dobbiamo cercare una gara di entusiasmo vista la ...

Coppa Italia Milan - Biglia si allena ma resta in dubbio per la Juventus : MilanO - Lucas Biglia questa mattina ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo a Milanello, ma solo domani Gattuso deciderà se convocarlo per la finale di Coppa Italia, gara che si disputerà ...

Juventus-Milan - le probabili formazioni della Finale di Coppa Italia 2018 : rossoneri con pochi dubbi - Allegri deve decidere la difesa : Siamo giunti all’ultimo atto della Coppa Italia 2018 (edizione numero 71) con la grande sfida tra Juventus e Milan, le due squadre più titolate del calcio nostrano. Lo stadio Olimpico di Roma farà da scenario (mercoledì con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00) alla partita che metterà di fronte i bianconeri di mister Massimiliano Allegri, alla quarta Finale consecutiva ai rossoneri di mister Gennaro Gattuso, per la riedizione ...

Arbitro Orsato - var Inter-Juventus/ Video moviola : gol Douglas Costa regolare - espulsione Vecino dubbia : Arbitro Orsato, var Inter-Juventus: Video moviola. Gol Douglas Costa regolare, espulsione Vecino invece è dubbia: l'intervento è stato davvero cattivo? Pjanic invece rischia il rosso(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Inter-Juventus - Spalletti ha due dubbi : mossa a sorpresa contro i bianconeri? : Ormai da giorni l'attenzione è concentrata all'incontro di sabato fra bianconeri e nerazzurri. Al Meazza di fronte ci saranno Inter e Juventus. Si tratta indubbiamente di un derby d'Italia fondamentale per il proseguo del percorso di entrambi le squadre, ognuna per i rispettivi moti. La formazione nerazzurra, in classifica attualmente al 5 posto, non possono permettersi di perdere punti da Roma e Lazio, impegnate in questa giornata di campionato ...

Juventus-Napoli - due dubbi : probabili formazioni - gli aggiornamenti Video : 2 Ore 12:50 - La probabile formazione della #Juventus. Conferenza stampa di Massimiliano Allegri: il mister della Juventus lascia ancora una serie di dubbi ai giornalisti presenti. Dybala, Higuain e Mandzukic ancora in ballottaggio. Sull'argentino 'anziano' Max esprime però parole d'elogio, nonostante gli alti e bassi: con il Napoli sara' decisivo. dubbio anche per Höwedes, secondo molti titolare ma sino all'ultimo con Barzagli e ...

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : dubbio Dybala per Allegri - ballottaggio Milik-Mertens : Tutto in 90 minuti. La Juventus e il Napoli si giocano una fetta di scudetto nel big match di domani, domenica 22 aprile, in cui le prime due della classe si confronteranno alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Il pareggio dei bianconeri nel turno infrasettimanale a Crotone ha riaperto i giochi in chiave tricolore, consentendo al Napoli di ridurre a 4 punti la distanza che lo separa dalla prima posizione. Ma per i ragazzi guidati da Sarri ...

Infortunio Pjanic/ Ancora dubbi sul problema muscolare del centrocampista bosniaco della Juventus : Infortunio Pjanic, la condizione del centrocampista bosniaco lascia Ancora dubbi: problemi muscolari o semplice affaticamento. Da vedere se recupererà per la gara contro il Napoli.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Panchina Juventus - Allegri alimenta dubbi sul futuro in bianconero : Panchina Juventus, i bianconeri hanno conquistato tre punti preziosi nella gara contro la Sampdoria, interessanti indicazioni di Allegri ai microfoni di Premium Sport: “Sono felice perché i ragazzi hanno fatto una partita tecnica e intelligente, aspettando il loro momento. Per Pjanic un indurimento alla coscia che lo ha costretto a lasciare il campo. Non è ancora deciso nulla. Il Napoli sta facendo un grande campionato e finché la ...

Juventus beffata dal Real Madrid : vince 3-1 - eliminata dalla Champions da un rigore dubbio di Ronaldo al 92' : Il Real Madrid beffa la Juventus al 92', Cristiano Ronaldo lo porta in semifinale di Champions League nella maniera più ingiusta e immeritata. Finisce 3-1 , ma per la Signora, che sfiora così una ...

LIVE Real Madrid-Juventus : Allegri ha un dubbio da sciogliere [DIRETTA] : Segui con Blasting News il LIVE della sfida tra Real Madrid e Juventus, con le formazioni ufficiali, la cronaca in tempo Reale e gli highlights della sfida che si disputerà allo stadio Santiago ...