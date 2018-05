Juventus | aperto procedimento contro Buffon | il portiere rischia grosso

calcioweb.eu

(Di venerdì 11 maggio 2018) La gara dellail Real Madrid potrebbe portare ripercussioni nei confronti delbianconero. Ilbianconero era stato espulso dall’arbitro Oliver per le vigorose proteste successive all’assegnazione del penalty, scagliandosi in maniera veemente poi nel post garal’arbitro inglese. A distanza di qualche settimana, l’Uefa pare abbia deciso di aprire due procedimenti nei confronti di Gigi: il primo per il cartellino rosso e il secondo per violazione dei principi generali di comportamento. La posizione delbianconero verrà discussa dalla commissione disciplinare dell’Uefa il prossimo 31 maggio. LEGGI ANCHE –>, novità clamorosa sul futuro di Allegri: il tecnico pensa ad una decisione a sorpresa L'articolo: ilCalcioWeb.