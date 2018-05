Juventus | 5 cose su Arias | il taekwondo | il soprannome | gli idoli

Inter-Juventus - l’ad Antonello : “successe cose inaccettabili” : Inter-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara di campionato, nel mirino l’arbitro Orsato. Alza la voce l’ad Alessandro Antonello ai microfoni di Inter Tv: “il mister aveva chiesto alla squadra di essere ferocissima in campo e lo è stata. Sono successe cose inaccettabili e siamo arrabbiatissimi. Il club merita rispetto e lo meritano anche i nostri tifosi. Non ci sarà assolutamente un calo di tensione, i ragazzi hanno ...