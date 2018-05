Jihad | cosa significa una parola che per noi è guerra

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 maggio 2018) La recente storia della coppia francese che voleva dare al proprio bambino il nomeha scatenato nuove polemiche spesso legate al veroto di questo termine e sul suo utilizzo. Per il giudice del tribunale di Tolosa il nome potrebbe avere delle conseguenze negative sulla vita del bambino e per questo motivo ha chiesto la sostituzione con il nome di Jahid. Secondo la legge francese i genitori possono scegliere per i loro figli il nome che preferiscono con la condizione però che “non arrechi danno al bambino”. Un caso simile era accaduto a Nizza dopo la nascita di un bambino con il nome di Nizar Mohamed Merah identico a quello dell’autore del massacro di Tolosa e Montauban nel 2012, il cui fratello venne processato a Parigi per complicità nell’omicidio. Mohamed Merah uccise sette persone tra cui tre bambini ebrei. Eppure in precedenza questi problemi non c’erano. ...