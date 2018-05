J-Ax | 25 anni di discografia nella raccolta “25 Ax – Il Bello di essere J-Ax”

domanipress

: Gay goth culture is passare la serata a pittarsi di nero il contorno occhi con un amico mentre in sottofondo si alt… - whitenoisedept_ : Gay goth culture is passare la serata a pittarsi di nero il contorno occhi con un amico mentre in sottofondo si alt… - LucrPappalardo : Ma Malta quanti 'tributi' ad altri artisti internazionali vuole fare? Ho perso il conto...più o meno è presente tut… - v3rd3acqua : RT @Meta_Morgan: Un ultimo sguardo commosso all'arredamento... (15 anni! ??) Canzoniente dell'appartamento: alcune Recensioni https://t.co… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Esce oggi “25 Ax – IldiJ-Ax”, lacon cui J-Ax celebra i suoi 25di, che contiene i successi più significativi dell’artista, a partire dalle origini e includendo un lasso di tempo che va idealmente dal 1993 – anno in cui usciva il primo album degli Articolo 31 intitolato Strade di Città – fino ad oggi. 25in cui l’istrionico rapper, autore, performer e anche volto Tv di celebri programmi musicali ha compiuto una parabola artistica costantemente in ascesa, contribuendo in modo decisivo alla diffusione di un genere musicale, il rap, che ancora oggi, a distanza di 25, domina le classifiche discografiche italiane. Un vero precursore J-Ax, capace costantemente di anticipare i tempi e in grado di rigenerarsi restando sempre in prima linea, protagonista assoluto di una trasformazione culturale e musicale che nel nostro Paese ha ...