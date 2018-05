Italia | Tesoro | rendimenti poco mossi nell' asta di BTP

In Italia cresce la filantropia : alle fondazioni un tesoro da 86 miliardi : Negli ultimi anni, il mondo della filantropia è stato protagonista di un cambiamento. Sta crescendo rapidamente. Gli individui ricchi, le famiglie e le società donano di più e più strategicamente, aumentando l’impatto dei loro investimenti sociali. Un numero in rapida crescita di filantropi sta creando fondazioni e istituzioni per concentrare, mettere in pratica e amplificare questi investimenti. Ma le risorse sono concentrate in alcuni ...

Simone Coccia “più bello d'Italia”?/ Il modello Mauro Tesoro : “arrivai io secondo a quel concorso - non lui!” : Simone Coccia “più bello d'Italia”? Nuove polemiche. Il modello pugliese Mauro Tesoro: “Ho sofferto per quella storia”. E racconta in esclusiva a Ilsussidiario.net come è andata.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 07:50:00 GMT)

Italia : Tesoro colloca 3 - 7 miliardi in Ctz e Btp indicizzati : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato oltre 3,7 miliardi di euro in Ctz e Btp indicizzati. Il primo titolo, con scadenza 2020, è stato collocato per 2 miliardi a un rendimento del -0,275%, -5 punti base sull'asta ...

Tesoro annuncia un nuovo Btp Italia a 8 anni : Arriva un nuovo Btp Italia a 8 anni. Il Tesoro ha annunciato la nuova emissione con scadenza a 8 anni, scelta 'per assicurare dei rendimenti reali che non siano negativi come accadrebbe con una ...

Tesoro annuncia un nuovo Btp Italia a 8 anni : Novità per gli obbligazionisti. Il Tesoro ha annunciato la nuova emissione del BTP Italia con scadenza a 8 anni, scadenza scelta "per assicurare dei rendimenti reali che non siano negativi come ...

Italia : Tesoro - mercoledì in asta Bot a 12 mesi per 6 miliardi : Nell'asta in calendario il prossimo 11 aprile, saranno offerti Bot a un anno per 6 miliardi. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia in una nota. Il prossimo 13 aprile, scadranno Bot di pari scadenza per un importo equivalente.

L'utile di BankItalia fa felice il Tesoro. Il "bazooka" di Draghi vale 5 miliardi : ... , forse più noto come 'bazooka' di Draghi, avviato nel marzo del 2015 è un piano di acquisto di titoli di stato e di altro tipo dalle banche per immettere nuovo denaro nell'economia europea, ...

Italia : Tesoro - martedì prossimo in asta Bot semestrali per 6 miliardi di euro : Nell'asta in calendario il prossimo 27 marzo, il Ministero dell'Economia collocherà Bot semestrali per 6 miliardi di euro. Il prossimo 29 marzo scadranno Bot di pari scadenza per un importo equivalente.

«Italia - what's next?». La missione del Tesoro a Londra per rassicurare la City : Parole di Fabrizio Pagani, capo della segreteria tecnica del ministero dell'Economia e delle Finanze, pronunciate ieri mattina