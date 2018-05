Italia primo governo populista in Europa occidentale

Economia circolare : l'Italia parte con il primo network : L'avvicinamento italiano all'Economia circolare avanza per tappe. Come in un qualsiasi gara che si conclude con un vincitore , per la fine di quest'anno sapremo se le nostre aziende sono capaci di arrivare, e come, al traguardo.

“Italia primo regime populista in Europa occidentale” : Washington, 11 mag. (AdnKronos/Washington Post) – Il governo che sta prendendo forma in Italia “combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l’Italia in primo fila nella ribellione contro l’ordine politico in Europa”. Lo scrive il ‘Washington Post’ in un articolo intitolato “Nuovi partiti in Italia lavorano per formare primo regime populista in Europa ...

L'Italia fa la festa alle mamme : il primo figlio a 31 anni : Sarà pure la festa della Mamma, ma di festeggiare tante donne che hanno dei figli non ne hanno proprio voglia. L'Italia continua infatti a essere il fanalino di coda tra i Paesi europei...

L'Italia fa la festa alle mamme : il primo figlio a 31 anni : Non è un caso allora se domenica a Roma, nello spazio Cae , Città dell'Altra Economia, quartiere Testaccio, si sono date appuntamento una trentina di associazioni che si battono contro le ...

Alimentare : Donazzan (Veneto) - Pasta Zara primo esportare Italiano - va difesa : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – ‘Pasta Zara è una delle più importanti aziende venete ed italiane e va aiutata a superare questo momento di difficoltà finanziaria. L’attenzione per questa azienda e per ciò che rappresenta per produzione, esportazione e occupazione in Veneto è massima in Regione” , assicura l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan che dichiara di seguire da vicino le sorti dell’impresa di ...

È Sappada il primo comune sostenibile d’Italia : consegnata la certificazione “Gestione sostenibile delle comunità” : Sì è svolta questa mattina presso la Sala Donghi dell’Università degli Studi di Padova la conferenza di consegna ufficiale della certificazione “Gestione sostenibile delle comunità” al comune di Sappada, primo in Italia a raggiungere questo importante traguardo. Presenti all’evento il Sindaco Manuel Piller Hoffer, l’ex Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, il Professore Antonio Scipioni, responsabile del progetto pilota e la Dr.ssa ...

PALERMO - DONNA INCINTA MALATA DI LEUCEMIA/ Primo caso in Italia di monoterapia chemio-free : PALERMO, DONNA INCINTA si scopre MALATA di LEUCEMIA: è stata curata con una terapia innovativa ed è salva con il figlio. Le ultime notizie sul trattamento chemio-free(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:46:00 GMT)

Pagelle/ Juventus-Milan : i voti della partita (finale Coppa Italia - primo tempo) : Pagelle Juventus Milan: i voti della finale di Coppa Italia, partita che si è disputata allo stadio Olimpico di Roma in gara secca. I giudizi a tutti i protagonisti del match(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:49:00 GMT)

Italiaonline - utile più che raddoppiato nel primo trimestre : Teleborsa, - Italiaonline chiude il primo trimestre con un utile netto pari a 3,9 milioni rispetto agli 1,6 milioni al 31 marzo 2017. L'Ebitda è pari a 12,7 milioni, in crescita rispetto al dato ...

Prontissima Iliad Italia : account Facebook e Twitter ufficiali attivi e primo spot : Una giornata cruciale per l'uscita Iliad Italia quella di oggi 9 maggio: da qualche minuto sono online i profili ufficiali social del nuovo quarto operatore mobile Italiano. Si tratta degli account Facebook, Twitter e Instagram che veicoleranno le comunicazioni del prossimo e (a questo punto) imminente lancio. Per seguire quest'ultima parte di viaggio che ci porterà alla presentazioen ufficiale di Iliad Italia, consigliamo di tenere sotto ...

“A luci rosse”. La rivelazione che non ti aspetti. L’amato cantante Italiano ci ha abituati (quasi) a tutto - ma questa volta ha fatto il botto. Ecco il suo primo film hard : “Posso permettermi quello che voglio” : Nel corso del tempo ci ha abituati a parecchie stravaganze. cantante affermato, vanta una carriera molto lunga, fatta di alti e bassi e una vita privata decisamente intensa e avventurosa. Non ha mai fatto mistero di essere bigamo, ad esempio. Ma non ha mai fatto mistero neanche di essere una grande appassionato dell’ars amandi e soprattutto di essere molto, ma molto, suscettibile al fascino femminile. Ma adesso ha deciso di dare una ...

Finale Coppa Italia 2018 - Juventus-Milan all’Olimpico di Roma : in palio il primo trofeo dell’anno – la diretta : <!-- --> L’attesa: tutto esaurito allo stadio Olimpico Grande attesa per la Finale di TIM Cup tra Juventus e Milan, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21. Biglietti esauriti e botteghini chiusi, per un incasso che supera i 3,8 milioni di euro. In tribuna anche più di 1.700 bambini degli oratori del CSI e 200 ...