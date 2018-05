Italia | Mancini si libera dallo Zenit | settimana prossima la firma

Nazionale - Mancini si libera dallo Zenit. La prossima settimana sarà il nuovo Ct dell'Italia : Prima il playoff Mondiale fallito contro la Svezia con successivo esonero di Ventura, poi le due amichevoli con Gigi Di Biagio contro Argentina e Inghilterra. Ma è ormai sempre più vicina la scelta ...

Marani : 'Non so se l'Italia di Mancini partirà da Donnarumma. Allegri? Non è tranquillo' : La finale che non ti aspettavi. Sicuramente il portiere rossonero non la dimenticherà presto. Per il risultato della sua squadra e per il suo futuro. Non tanto in rossonero, quanto in azzurro. ...

L'Italia di Mancini : Balotelli e 4-2-3-1 : Il nuovo allenatore ripartirà da SuperMario e dal blocco Milan: Donnarumma, Bonucci, Bonaventura, Romagnoli e Conti , quando starà bene,

Italia - la presentazione di Mancini il 21 o 22 maggio : Secondo quanto riportato da Premium Sport Roberto Mancini è oramai ad un passo dalla panchina della nazionale. Una volta trovato l'accordo per liberarsi dal contratto che lo lega allo Zenit San Pietroburgo, arriverà la firma. La ...

Italia - ecco gli uomini di Mancini : ... che altrimenti può tornare alla guida della Nazionale Under 21 oppure accettare la chiamata di una squadra di club tra Bologna, Cagliari, Spal e Benevento secondo la Gazzetta dello Sport. Che prova ...

Nazionale - Lippi : “Mancini ha tanta voglia di Italia” : Roberto Mancini “è un allenatore di alto livello e grande esperienza interNazionale”. Marcello Lippi, ex ct della Nazionale di calcio, ritiene che “tutti e tre i nomi che sono stati fatti (per la panchina azzurra, ndr), mi pare che fossero graditi dall’opinione pubblica, a partire da Ancelotti, Mancini, lo stesso Ranieri”. Anche di “Gasperini, si è parlato”. “Se sarà Mancini, sicuramente sarà un ...

Nazionale - Ancelotti “incorona” Mancini : “Italia in buone mani” : “Roberto Mancini è un ottimo allenatore, è motivato e ha esperienza interNazionale. Se il prossimo ct fosse lui, credo che la Nazionale sarebbe in buone mani”. Carlo Ancelotti, in un’intervista a Milan Tv, caldeggia la candidatura di Roberto Mancini come prossimo ct della Nazionale e spiega il proprio rifiuto ad allenare gli azzurri: “La mia è stata una scelta, voglio allenare un club. Non me la son sentita di cambiare ...

Ancelotti - Mancini? Italia in buone mani : MILANO, 7 MAG - "Roberto Mancini è un ottimo allenatore, è motivato e ha esperienza internazionale. Se il prossimo ct fosse lui, credo che la Nazionale sarebbe in buone mani". Carlo Ancelotti, in un'...

Ancelotti : 'In Coppa Italia tifo Milan. Mancini? Il ct ideale per l'Italia' : 'Vedrò la finale di Coppa Italia con la maglia del Milan addosso'. Lo rivela a Milan Tv Carlo Ancelotti , in collegamento telefonico da Vancouver. 'Speriamo di poter festeggiare - aggiunge Ancelotti, ...

