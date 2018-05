Ispra | trovati 259 pesticidi nelle acque italiane  

Rapporto Ispra 2015/16 - in Italia 259 pesticidi trovati nelle acque : Codacons - “dati allarmanti” : “Allarmanti i dati dell’ultimo Rapporto ISPRA “ pesticidi nelle acque e”, che presenta i dati relativi al biennio 2015 /16 proveniente dalle Regioni Italia ne. Su 35.352 campioni di acque superficiali e sotterranee analizzate in Italia nel biennio 2015 -2016 – rileva il Codacons in una nota – sono stati trovati , nel 2016, pesticidi nel 67% dei 1.554 punti di monitoraggio delle acque superficiali e nel 33,5% dei ...

Pesticidi - Ispra : 259 quelli trovati nelle acque italiane - il glifosate l’erbicida con il maggior numero di superamenti : nelle acque superficiali, il glifosate, insieme al suo metabolita AMPA, è l’erbicida che presenta il maggior numero di superamenti e sono ricercati in 5 regioni (nel biennio precedente erano monitorati solo in Lombardia). Nel 2016, infatti, entrambe le sostanze risultano superiori agli standard di qualità ambientale per le acque (SQA) previsti dalla norma rispettivamente nel 24,5% e nel 47,8% dei siti monitorati per le acque superficiali. Degna ...