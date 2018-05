: #Iran pronti ad arricchire uranio in modo massiccio. Nelle piazze di #Teheran bruciano le bandiere Usa, in migliaia… - Agenzia_Ansa : #Iran pronti ad arricchire uranio in modo massiccio. Nelle piazze di #Teheran bruciano le bandiere Usa, in migliaia… - TgLa7 : ++ #Iran: pronti ad arricchire uranio in modo massiccio 'se l'accordo #nucleare dovesse decadere dopo uscita #Usa' - TgLa7 : ++ #Berlino: rapporti con #Usa danneggiati, pronti a litigare ++ Ministro Esteri a #Spiegel: decisione su #Iran avrà conseguenze -

"L'è pronto a riprendere l'arricchimento dell',se l'accordo sul nucleare dovesse decadere". Così una nota del ministro degli Esteri Javad Zarif che sottolinea come "l'accordo sul nucleare del 2015 non è assolutamente negoziabile".Intesa messa in discussione dal presidente Usa Trump,mentre oggi a Teheran la folla in piazza ha dato fuoco alle bandiere a stelle e strisce in segno di protesta. L'chiede agli altri firmatari come Germania,Gran Bretagna,Francia,ulteriori "garanzie" per salvare l'accordo.(Di venerdì 11 maggio 2018)