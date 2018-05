IRAN | MINISTRO ZARIF | “SENZA ACCORDO NUCLEARE PRONTI AD ARRICCHIRE URANIO” UE | presto un

IRAN - Ministro Zarif : “senza accordo nucleare pronti ad arricchire uranio”/ Bruciate bandiere Usa in piazza : accordo nucleare Iran: Ministro Esteri Zarif, "se salta l'intesa pronti ad arricchire uranio in dosi massiccie". Rivolta e bandiere Usa Bruciate in piazza a Teheran: le ultime novità(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:34:00 GMT)

Usa-IRAN : reazioni da Germania - Onu e primo ministro IRAN Zarif

Ministro Esteri Gb a Trump : accordo con l’IRAN non va rottamato : Ministro Esteri Gb a Trump: accordo con l’Iran non va rottamato Ministro Esteri Gb a Trump: accordo con l’Iran non va rottamato Continua a leggere

Trump pronto ad annunciare la decisione sull'accordo nucleare con l'IRAN. Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson : "Non va rottamato" : Lo storico accordo sul programma nucleare dell'Iran è appeso a un filo. Donald Trump annuncia su Twitter di aver preso la decisione e che la comunicherà domani in diretta tv dalla Casa Bianca. Poche ore prima, il presidente iraniano Hassan Rohani si era detto pronto a continuare a rispettare l'intesa del 2015 anche con l'uscita degli Usa se almeno l'Europa manterrà gli impegni e fornirà adeguate garanzie alla ...

IRAN : la risposta del ministro degli esteri - Javad Zarif Video : Il ministro degli esteri Iraniano, Javad Zarif, ha annunciato in un Videomessaggio diffuso su Facebook e Youtube, che qualora gli Usa lasciassero l'accordo del 2015 [Video], raggiunto secondo la formula 5+1 tra Iran, Usa, Cina, Russia, Regno Unito e Francia, l'Iran sara' libero di non rispettarlo. È questo l'avvertimento Iraniano in vista del 12 maggio, data in cui il presidente Trump dovra' comunicare le sue intenzioni circa l'accordo. Trump si ...

Nucleare IRAN - la mossa di Netanyahu : il primo ministro adesso potrà dichiarare guerra senza ok del Gabinetto di sicurezza : adesso Benjamin Netanyahu, se vorrà, potrà dichiarare guerra da solo. La Knesset ha votato lunedì mattina a favore della richiesta del primo ministro di accordargli l’autorità di dichiarare guerra soltanto con l’approvazione del ministro della Difesa in situazioni estreme, che non permettono la riunione del Gabinetto di sicurezza ristretto. Una mossa che arriva a poche ore dall’annuncio delle prove raccolte dai servizi segreti ...

IRAN : ministro Esteri saudita al Jubeir chiede ulteriori sanzioni : Al Jubeir ha aggiunto che "appoggiamo la politica del presidente Donald Trump nei confronti dell'Iran, in particolare per quanto riguarda l'accordo nucleare". Da parte sua, il segretario di Stato Usa,...