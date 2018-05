Iran | Le Maire | Ue difenda propri interessi | non essere vassalli Usa

meteoweb.eu

: OOOOPSSSS Eni, Ferrovie, Ansaldo, Maire e Danieli. Chi teme di più in Italia per lo strattone di Trump all'Iran? - Michele_Arnese : OOOOPSSSS Eni, Ferrovie, Ansaldo, Maire e Danieli. Chi teme di più in Italia per lo strattone di Trump all'Iran? - PaxTadde : Eni, Ferrovie, Ansaldo, Maire e Danieli. Chi teme di più in Italia per lo strattone di Trump all'Iran? - Michele_Arnese : MIO PEZZOTTO Eni, Ferrovie, Maire e Danieli. Chi teme di più in Italia per lo strattone di Trump all'Iran? -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Parigi, 11 mag. (AdnKronos) – “L’Europa deve dotarsi di strumenti per difendere ieconomici. Che cosa vogliamo? Vogliamodegli Stati Uniti che obbediscono senza fiatare ? Vogliamo che gli Usa siano il gendarme economico del pianeta?”. Ad affermarlo ai microfoni della radio ‘Europe 1’ è il ministro dell’Economia francese, Bruno Ledopo che il presidente Emmanuel Macron ha fatto un appello per “una sovranità economica europea” in seguito al ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleareiano. Per Lebisogna “difendere glieconomici europei”. E per fare quello “lavoriamo su tre proposte per affermare la sovranità europea di fronte alle sanzioni extra territoriali Usa. Inanzitutto -spiega il ministro- puntiamo a rafforzare il regolamento ...