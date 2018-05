Iran - Berlino : disposti a lite con Usa : 22.27 La Germania pur disposta al dialogo con gli Usa "è pronta a litigare per le sue posizioni".Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Maas a riguardo della politica americana sull' Iran . "E' un errore che avrà conseguenze gravi nel lungo periodo. Dobbiamo prendere atto che da parte degli Usa non c'è disponibilità a prendere sul serio gli argomenti degli alleati", ha sottolineato. "Le relazioni transatlantiche hanno già subito dei danni ...

