Irama canta Marco Mengoni ad Amici 2018 | video e testo Ti ho voluto bene veramente alle

optimaitalia

: Irama sul palco + le note di 'Un giorno in più'… Significa solo una cosa: si canta e ci si emoziona! Se volete vota… - AmiciUfficiale : Irama sul palco + le note di 'Un giorno in più'… Significa solo una cosa: si canta e ci si emoziona! Se volete vota… - Erica91638389 : RT @OptiMagazine: Irama canta Marco Mengoni ad #Amici17: video e testo Ti ho voluto bene veramente alle prove - OptiMagazine : Irama canta Marco Mengoni ad #Amici17: video e testo Ti ho voluto bene veramente alle prove -

(Di venerdì 11 maggio 2018)addi Maria De Filippi in vista della puntata numero 6 del serale, attesa per sabato 12 maggio, in diretta su Canale 5. Tra i nuovi brani chedeve preparare per la puntata di domani c'è una canzone diparticolarmente apprezzata dal pubblico: Ti ho.Non è la prima volta chericeve questa assegnazione. Se in precedenza, però, non l'ha presentata nella fase serale del programma Tv guidato da Maria De Filippi, questa potrebbe decisamente essere la volta buona, insieme ad alcuni dei suoi inediti.prove, con i tutor di canto. Non sembre però riuscirgli particolarmenteil pezzo. Il ragazzo spiega però che, essendo sveglio da poco, è normale che la sua voce sia un po' sottotono: ha bisogno di scaldarsi per dare il massimo.Tranquillizza tutti i docenti presenti: "Ce l'ho, ...