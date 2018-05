Interne ed esterne | bonus tende 2018

adnkronos

: RT @Nerys__: Prof #Gasbarro “Le ragioni delle disuguaglianze interne non eliminano le ragioni delle #disuguaglianze esterne” @vicinolonta… - vicinolontano : RT @Nerys__: Prof #Gasbarro “Le ragioni delle disuguaglianze interne non eliminano le ragioni delle #disuguaglianze esterne” @vicinolonta… - Nerys__ : Prof #Gasbarro “Le ragioni delle disuguaglianze interne non eliminano le ragioni delle #disuguaglianze esterne”… - 12qbert : RT @ilconterosso1: @ZioKlint 2> ci vorra' tempo,mediazioni,compromessi.Questa è la Politica che come ripeto spesso non è una partita di cal… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Forse non tutti sanno che anche quest'anno, con la legge di Bilancio, è possibile fruire della detrazione Irpef al 50% per le spese sostenute per l'acquisto di elementi necessari alla schermatura ...