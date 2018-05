Internazionali d’Italia Roma 2018 | il tabellone femminile Buon sorteggio per Francesca

Internazionali d’Italia 2018 : il sorteggio e le avversarie delle italiane. Qualificate per Camilla Rosatello e Roberta Vinci : Sorteggiato il tabellone principale del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis: quattro le azzurre impegnate (in attesa delle qualificazioni). sorteggio abbastanza benevolo per la truppa azzurra, in quanto per tutte le giocatrici italiane si prospetta un primo turno non impossibile. La prima ad essere sorteggiata è stata Camilla Rosatello, che ha ricevuto una wild card dopo aver vinto le prequalificazioni, e ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il tabellone delle qualificazioni femminile. I sorteggi delle italiane - c’è Camila Giorgi : A pochi minuti dal sorteggio dei tabelloni principali, è stato reso noto quello delle qualificazioni femminili degli Internazionali d’Italia di tennis: saranno cinque le azzurre impegnate. Camila Giorgi sarà testa di seri numero 9, mentre le altre quattro tenniste hanno ricevuto una wild card dalle prequalificazioni. C’è subito un derby: Camila Giorgi infatti affronterà al primo turno Deborah Chiesa. Chi vince affronterà la ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini e una tradizione casalinga sfavorevole da sfatare : Nemo propheta in patria: lo sa bene Fabio Fognini, che a Roma non è mai riuscito a giungere in fondo agli Internazionali di Tennis. Ultima delusione lo scorso anno, quando, dopo aver compiuto l’impresa, eliminando lo scozzese Andy Murray, ha perso agli ottavi contro il tedesco Alexander Zverev, esploso proprio nel torneo capitolino, vinto poi in finale contro il serbo Novak Djokovic. Nel 2016 l’eliminazione al primo turno contro ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Gli Internazionali d’Italia 2018 si disputeranno dal 13 al 20 maggio. Il torneo di tennis più importante nel nostro Paese si svolgerà come da tradizione al Foro Italico della Capitale: sulla terra rossa si sfideranno i migliori giocatori del mondo, desiderosi di alzare al cielo uno dei trofei più ambiti del circuito. Lo spettacolo sarà assicurato, ci aspetta una grande settimana di partite emozionanti ed entusiasmanti. Rafael Nadal è il ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani presenti nel tabellone principale e nelle qualificazioni. Le wild-card assegnate : Dal 13 al 20 maggio il Foro Italico sarà il centro del mondo del tennis. I tanto attesi Internazionali d’Italia 2018 prenderanno il via e ci sono molte aspettative su quel che accadrà sulla terra rossa capitolina. Si è definito il quadro degli italiani presenti. Chi ha avuto direttamente accesso al tabellone principale è Fabio Fognini mentre sono stati inseriti nel main draw, Andreas Seppi, Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego, grazie ad una ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : le quote dei bookmakers per le scommesse. Favoriti Nadal e Halep : Gli Internazionali d’Italia 2018 stanno ormai per cominciare ed il Foro Italico attende i migliori Tennisti del mondo. Dal 13 al 20 Maggio è atteso grandissimo spettacolo in quel di Roma, ma vediamo per i bookmakers quali sono i principali Favoriti per la vittoria finale. In campo maschile Rafal Nadal è ovviamente il favorito numero uno nelle quote vincente degli Internazionali di Roma. Il maiorchino è reduce dalle vittorie di Montecarlo, ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : le favorite. Equilibrio ed incertezza. Tante candidate al ruolo di Regina di Roma : Se in campo maschile Rafa Nadal è il grande favorito per la vittoria finale, tra le donne regna l’assoluta incertezza su chi potrà diventare la Regina di Roma ai prossimi Internazionali d’Italia. Come in ogni torneo il lotto delle candidate al successo è davvero ampio ed è difficile capire chi sia la principale favorita. Una situazione che accade ad ogni torneo e che si è venuta a creare dopo la lunga assenza dai campi di Serena ...

Tennis - Internazionali d’Italia 2018 : Serena Williams rinuncia a Roma - non è in forma. Assente al Roland Garros? : Serena Williams si è cancellata dal tabellone degli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 12 maggio. L’ex numero 1 al mondo, ora scivolata al 454 dopo la maternità e inserita nel draw di Roma grazie al ranking protetto, ha dichiarato di non essere ancora al top della forma e che si sta preparando per essere pronta al 100% per competere. La 36enne sta faticando a riprendere ritmo dopo la gravidanza: quest’anno ha ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : le speranze dell’Italia nel tabellone femminile. Ci sarà il graffio della Leonessa? : Una scelta che potrebbe far variare l’orizzonte delle aspettative italiane agli Internazionali di Roma: la WTA ha concesso una wild card a Francesca Schiavone, che così entra di diritto nel tabellone principale. La Leonessa, a due anni di distanza dall’ultima apparizione Romana, potrà tornare a ruggire al Foro Italico. A farle compagnia nel main draw italiano le altre due wild card azzurre concesse, in questo caso, dalla FIT: ai ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci - una grande leggenda azzurra saluterà con l’abbraccio del Foro Italico : “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro Italico 2018“. Con questo tweet di alcuni mesi fa Roberta Vinci annunciava il proprio ritiro agonistico sul rosso capitolino. Il gran giorno sta per arrivare. Inserita nel tabellone principale, grazie ad una meritata wild card, Roberta si appresta a concludere una carriera ricca di soddisfazioni in cui, forse, il proprio Tennis talentuoso avrebbe meritato anche ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : i favoriti. Rafael Nadal - cercasi avversario credibile : Undici titoli a Montecarlo e Barcellona, 401 vittorie in carriera sulla terra rossa, diciannove partite consecutive senza perdere un set su questa superficie. Numeri che rappresentano una supremazia assoluta e che pongono ovviamente Rafael Nadal come il grande favorito per gli Internazionali d’Italia 2018. Il maiorchino punta ad uno straordinario pokerissimo sul rosso, visto che ora è impegnato a Madrid, poi giocherà a Roma ed infine il ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : le speranze degli italiani nel tabellone maschile. Fabio Fognini la punta di diamante : Sono al momento quattro, ma diventeranno sicuramente almeno cinque gli italiani certi di partecipare al tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di Tennis: l’unico a rientrare direttamente in tabellone grazie al ranking è stato, manco a dirlo, Fabio Fognini. Per gli altri quattro sono state necessarie delle wild card, che sono andate a Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, e al vincitore ...

Tennis - Qualificazioni Internazionali d’Italia 2018 : tutti gli azzurri presenti a caccia del main draw : L’inizio degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma si avvicina sempre di più. Il torneo è in programma dal 13 al 20 Maggio, ma tra qualche giorno scatteranno le Qualificazioni del Masters 1000 romano, che assegnano i vari posti per il main draw. In base alle entry list ufficiali chiuse qualche settimana fa solo Camila Giorgi è sicura di giocarle, con la marchigiana che ha deciso proprio all’ultimo di venire a Roma, lanciando ...