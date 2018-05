Inter | Spalletti Semifinale con il Sassuolo | poi la finale con la Lazio | la

Serie A Inter - i convocati di Spalletti in vista del Sassuolo : MILANO - L'allenatore dell' Inter , Luciano Spalletti , ha chiamato 21 giocatori in vista del prossimo match di campionato, contro il Sassuolo . Out Gagliardini , rientra Miranda . Questo l'elenco ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : “Obbligati a vincere - poi testa alla Lazio” : Inter-Sassuolo, Spalletti- Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, Luciano Spalletti ha fatto il punto della situazione in vista anche dell’ultima sfida di campionato contro la Lazio. “OBBLIGATI A vincere” “Contro il Sassuolo è una semifinale che ci proietta verso la finale che sarà Lazio-Inter per un posto in Champions. Contro il […] L'articolo Inter-Sassuolo, Spalletti: ...

Inter - Spalletti : "Miranda ce la può fare. Gagliardini out. Col Sassuolo è una semifinale" : Il rischio è lì, bello chiaro. Avere la testa già allo spareggio del 20 contro la Lazio e sottovalutare il Sassuolo, che sarà anche salvo ma non per questo verrà a Milano in gita contro un'Inter ...

Inter-Sassuolo - la conferenza di Luciano Spalletti LIVE : Due partite, due finali: per l'Inter è proprio il caso di dirlo. I nerazzurri, infatti, dovranno battere il Sassuolo e la Lazio, diretta concorrente, per conquistare un posto nella prossima Champions ...

Inter - arriva la sorprendente richiesta di Spalletti per sostituire Cancelo Video : In casa Inter una delle priorita' per la prossima sessione di Calciomercato è sicuramente il riscatto di Joao Cancelo e Rafinha Alcantara, entrambi in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, rispettivamente da Valencia e Barcellona. Però, mentre le trattative per [Video]il fantasista brasiliano sembrano a buon punto, con i blaugrana disposti a posticipare il riscatto al prossimo anno, trasformandolo da diritto in ...

Kovacic all’Inter?/ Calciomercato news : regalo da Champions per Spalletti - che coppia con Brozovic! : Kovacic all'Inter? Calciomercato news: la dirigenza nerazzurra pensa al regalo da Champions per Spalletti. Il Blancos farà coppia in mediana con il connazionale Brozovic?.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:40:00 GMT)

Calciomercato Inter - obiettivo Kovacic per Spalletti : ... con Luciano Spalletti che insisterebbe per riportare alla Pinetina l'attuale centrocampista del Real Madrid come riporta il 'Corriere dello Sport'. Il Ds Ausilio avrebbe già programmato un incontro ...

Inter - l'upgrade che inorgoglisce Spalletti : Non solo una delle migliori difese del torneo, adesso l'Inter di Spalletti sa essere pericolosa anche in attacco. È quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega quanto questo upgrade renda felice il tecnico toscano. ' La sua Inter che è diventata una vera e propria macchina da gol , 4 volte nelle ultime 9 giornate ha segnato 3 o più reti in ...

L'Inter si riprende il destino - aveva ragione Spalletti : La qualificazione alla prossima Champions torna ad essere nelle mani delL'Inter e la Gazzetta dello Sport evidenzia proprio questo aspetto, ricordando anche quelle che erano state le parole di Luciano Spalletti in conferenza. 'Dopo l'ora di pranzo, L'Inter ben nutrita dal 4-0 si è sistemata ...

Inter - Spalletti : 'Ho un contratto e la società non vuole cambiare' : Dopo il bel successo dell'Inter ai danni dell'Udinese per quattro a zero, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni di Rai Sport per commentare il match: 'Champions? Io la penso sempre alla stessa maniera e non cambia da ieri a oggi. Abbiamo dato dimostrazione di esserci allenati bene e che abbiamo una testa pensante che ...

Inter - Spalletti ci crede : 'Abbiamo il dovere di finire bene' : 'Noi abbiamo il dovere di finire bene: la squadra è cresciuta, ma dobbiamo continuare a farlo anche nelle ultime due partite ', ha spiegato il tecnico a Premium Sport. RINNOVO - Spalletti ha parlato ...

Udinese-Inter - Spalletti : 'Grande reazione - credo alla Champions. Inter senza Icardi? Dipende dai sostituti' : Luciano Spalletti, Intervenuto su Sky Sport 24, ha espresso la sua soddisfazione: "Ho visto una reazione dopo Inter-Juventus, era quello che volevo. Abbiamo assorbito in maniera corretta quanto ...

Inter - Spalletti : 'Crediamo nella qualificazione alla Champions' : 'La squadra ha fatto bene fin dal primo minuto, ha preso possesso del match subito, quindi bisogna farle i complimenti. Siamo ancora convinti di poter arrivare in Champions, ma immagino che Roma e ...

Udinese-Inter 0-4 : Spalletti cala il poker - friulani in picchiata : L?Inter dimostra di crederci ancora e resta aggrappata, a due giornate dalla fine, al treno Champions. Ne sa qualcosa l?Udinese di Igor Tudor, sconfitta in casa per 0-4. A dimostrazione...