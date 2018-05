Inter-Sassuolo | Spalletti | “Obbligati a vincere | poi testa alla Lazio”

Inter - Spalletti : "Miranda ce la può fare. Gagliardini out. Col Sassuolo è una semifinale" : Il rischio è lì, bello chiaro. Avere la testa già allo spareggio del 20 contro la Lazio e sottovalutare il Sassuolo, che sarà anche salvo ma non per questo verrà a Milano in gita contro un'Inter ...

Inter-Sassuolo - Iachini : 'Non ci sarà turnover eccessivo. Futuro? Adesso penso al presente' : Una salvezza ottenuta con due giornate d'anticipo, un traguardo tagliato con grinta e determinazione grazie ad una vittoria sudata e meritata arrivata nell'ultimo turno contro la Sampdoria. Il ...

Inter-Sassuolo - la conferenza di Luciano Spalletti LIVE : Due partite, due finali: per l'Inter è proprio il caso di dirlo. I nerazzurri, infatti, dovranno battere il Sassuolo e la Lazio, diretta concorrente, per conquistare un posto nella prossima Champions ...

Probabili Formazioni Inter-Sassuolo - Serie A 12-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Sassuolo, 37° Giornata Serie A, 12 Maggio 2018: Per l’Inter sono d’obbligo i tre punti. Non vuole perdere l’opportunità di giocarsi tutto nella sfida alla Lazio dell’ultima giornata. La formazione di Spalletti viene da un’ottima e convincente vittoria ottenuta sul campo dell’Udinese. Il Sassuolo, invece, ha ottenuto matematicamente, la certezza di rimanere in Serie A. La ...

Inter-Sassuolo streaming e diretta tv : dove vedere la partita : Inter-Sassuolo, 37ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d'inizio sabato 12 maggio alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Inter-Sassuolo : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : Sarà possibile seguire il match anche in streaming grazie alle piattaforme SkyGo e Premium Play. probabili formazioni Spalletti ritrova D'Ambrosio e Vecino dopo il turno di squalifica; entrambi ...

Serie A Sassuolo - Consigli : «Stimolante giocare contro l'Inter» : Sassuolo - In vista della sfida contro l' Inter , il portiere neroverde Andrea Consigli ha parlato ai microfoni di Sassuolo Channel: "Sono partite stimolanti, andiamo a giocarcele spensierati, ma ...

Inter - tegola Miranda : contrattura alla coscia destra - out contro il Sassuolo : Inter, tegola Miranda- Brutte notizie dall’infermeria per Luciano Spalletti. Miranda salterà il prossimo turno di campionato contro il Sassuolo a causa di una contrattura alla coscia destra. Brutta tegola per i nerazzurri chiamati alla vittoria per tenere vivo il sogno Champions League. DUE VITTORIE PER LA GLORIA Facendo un rapido calcolo, semplice e immediato, l’Inter […] L'articolo Inter, tegola Miranda: contrattura alla ...

Inter-Sassuolo - attesi in 70.000 a San Siro per la volata Champions : Prevista grande affluenza per l'incontro che sabato sera metterà di fronte nerazzurri e neroverdi: in ballo il quarto posto, ultimo valido per la Champions. L'articolo Inter-Sassuolo, attesi in 70.000 a San Siro per la volata Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Corsa Champions : Inter - col Sassuolo serve la goleada per sistemare la differenza reti : Corsa Champions: Inter, col Sassuolo serve la goleada per sistemare la differenza reti È una Corsa Champions thrilling, e questo ce lo immaginavamo tutti. Ma Lazio e Inter all’ultima giornata potrebbero scontrarsi in una particolare situazione di classifica tale per cui, a seconda dei risultati della penultima di campionato, a una o all’altra squadra potrebbe […]

Napoli - Sarri : 'Non ci Interessa cosa fa la Juve. Il rammarico è la gara con il Sassuolo' : 'A noi non interessa cosa fa la Juve. Stiamo facendo il nostro percorso e lo stiamo facendo bene. In questo momento della stagione si guarda solo il risultato ma oggi la squadra ha fatto bene. ...