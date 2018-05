Inter-Samp | nuovi affari sul mercato

Inter - Sampaoli ha deciso : Icardi non andrà in Russia : Inter, Sampaoli- Potrebbe essere già giunto al capolinea il sogno mondiale per Mauro Icardi. Secondo le ultime indiscrezioni, il ct argentino Sampaoli avrebbe chiuso la porta in faccia all’attaccante nerazzurro. Niente Mondiale. Una bocciatura drastica, forse immeritata, considerando la grande stagione dell’attaccante Interista. Icardi NEI 35 PRE-CONVOCATI Tuttavia, lo stesso Sampaoli avrebbe comunicato ad Icardi […] L'articolo ...

Sampdoria e Inter su Tonali - ma il Brescia rifiuta 10 milioni : Secondo Sky Sport il presidente Cellino avrebbe rifiutato offerte addirittura da 10 milioni di euro per il gioiellino di casa biancolù. La volontà della dirigenza lombarda sarebbe quella di ...

Calciomercato - Inter e Roma su Praet. La Samp stringe per il sostituto : il gioiellino croato Majer : già Calciomercato in casa Sampdoria. La società blucerchiata si sta muovendo in queste ore infatti per portare a Genova il giovane e promettente Lovro Majer, centrocampista/trequartista croato classe '...

Calciomercato - Sampdoria : Bereszynski rinnova. Inter e Roma su Praet e c'è il sostituto : il croato Majer

Serie A - la Lazio batte 4-0 la Samp e risponde a Roma e Inter. L'Atalanta supera in classifica il Milan : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma, Sassuolo e Benevento , la 34esima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con il match dell'ora di pranzo tra il Cagliari ...

Serie A - 34^ giornata : i risultati di oggi e la classifica. Chievo-Inter 1-2 e Lazio-Sampdoria 4-0 - scatto salvezza del Crotone : Ricco pomeriggio per la 34^ giornata della Serie A in attesa della sfida scudetto tra Juventus e Napoli in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Inter e Lazio rispondono alla Roma, ieri vittoriosa sulla SPAL, nella lotta per un posto in Champions League: i biancocelesti rifilano un roboante 4-0 alla Sampdoria (apre Milinkovic-Savic al 32′, in chiusura di primo tempo il raddoppio di De Vrij, poi la doppietta di Ciro ...

Travolgente Lazio - 4-0 alla Samp. Chievo-Inter 1-2 : Roma, 22 apr. , askanews, Continua la corsa alla Champions per Lazio e Inter. La squadra biancoceleste liquida con un netto 4-0 all'Olimpico la Sampdoria grazie alle reti di Milinkovic e De Vrij nel ...

Lazio poker alla Samp - l'Inter passa col Chievo : corsa alla Champions entusiasmante : Dopo lo 0-0 tra Cagliari e Bologna della sfida delle 12,30, il pomeriggio della 34esima giornata di Serie A è una mitragliata di gol nella quale, ancora una volta, la Lazio è massima protagonista: un ...

Mondiali Russia 2018 – Sampaoli esclude Icardi : doppia incredibile beffa per l’attaccante dell’Inter : Mondiali Russia 2018, si avvicina l’inizio della competizione e non mancano le sorprese. Stando a quanto fatto trapelare da TyC Sports, il ct dell’Argentina Sampaoli avrebbe già scelto 34 dei 35 preconvocati per il Mondiale. Fra i tanti nomi presenti nella lista figurano quello di Dybala, recentemente criticato dall’allenatore, insieme a quello degli ‘italiani’ Higuain Perotti, Biglia e Fazio. Pesante invece l’assenza di Mauro Icardi che ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

LIVE Sampdoria-Genoa - cronaca e risultato in tempo reale : match all'Intervallo : Sampdoria-Genoa 0-0 Trentunesima giornata della Serie A 2017/2018 , stadio Luigi Ferraris di Genova 21.34 , 45'+3, Fine primo tempo: Sampdoria-Genoa ancora sullo 0-0 45'+2 A terra Caprari 45 Ammoniti ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - le sorprese dentro l’uovo di Pasqua : Inter show - super mosse di Genoa - Samp e Torino - colpi di Juve e Napoli : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. In casa Atalanta la prossima cessione eccellente dovrebbe essere quella di Cristante, diversi club di Premier League sul centrocampista, in attacco potrebbe andare via Petagna, così come Ilicic, in entrata occhi su Alberto Cerri fino al momento grande protagonista con il Perugia in Serie B. Il Bologna si ...

Icardi : 'Con Rafinha cambiamo volto. Sampaoli? Non so - penso all'Inter' : Mauro Icardi , centravanti dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sul Verona, dove ha realizzato 2 reti: 'Giornata perfetta, ma non per miei gol. La verità è che abbiamo dato continuità alle ultime prestazioni. Poi è chiaro che sono ...