Inter | Brozovic #vuolelaChampions | Manco fosse domani la finale del Mondiale

Inter : il sacrificio sul mercato può essere Brozovic : Perché, come scrive la Gazzetta dello Sport , sull'altare del fair play finanziario potrebbe finirci proprio Brozovic : Santa Plusvalenza non è molto riconoscente...

Brozovic più Kovacic : la conferma e il ritorno per un'Inter da Champions in salsa croata : Spalletti ha chiesto alla dirigenza di provare a riportare a Milano l'ex nerazzurro ora al Real Madrid

Inter - il nuovo Brozovic è tutto corsa e qualità. I 50 milioni della clausola... : Il Corriere dello Sport accende i riflettori sul rendimento di Marcelo Brozovic e spiega come la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, inserita dall'Inter al momento del rinnovo del calciatore croato, potrebbe ...

Brozovic accusa : “questa Inter non ha perso. La sconfitta è frutto di altro” : “Abbiamo messo l’anima, abbiamo messo il cuore. Questa Inter non ha perso! Il risultato è frutto di cose che non c’entrano con quello che abbiamo fatto noi in campo! Sempre Forza Inter”. Con un messaggio pubblicato su Instagram, Marcelo Brozovic ha voluto commentare con queste parole la sconfitta dell’Inter contro la Juve. L'articolo Brozovic accusa: “questa Inter non ha perso. La sconfitta è frutto di altro” sembra essere il primo ...

Dal campo ai social - il 'nuovo' Brozovic al centro dell'Inter : 'Contro la Juve darò l'anima' : Inter-Juventus, ore 20:45, San Siro, sabato sera: conto alla rovescia ormai iniziato per una delle sfide più attese di tutto il campionato. La rivalità sportiva tra le due tifoserie, ma non solo, ...

Inter - arriva la clamorosa richiesta per Brozovic Video : La vera rivelazione di questa seconda parte di stagione dell'Inter [Video] è sicuramente il centrocampista croato, Marcelo #Brozovic. Ad un passo dalla cessione a gennaio, con l'accordo gia' trovato per il trasferimento al Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a ventotto milioni di euro, è stato il tecnico nerazzurro, Luciano #spalletti, a bloccare tutto, anche in virtù del mancato accordo con il Paris Saint Germain per l'arrivo ...

Inter - per Brozovic resta la tentazione plusvalenza : Il centrocampista croato è però uno di quei giocatori su cui il club potrebbe realizzare una plusvalenza importante in estate e, secondo la Gazzetta dello Sport , se dovesse arrivare un'offerta ...

Brozovic è tornato Epic : l'Inter di Spalletti gira intorno a lui : Il mondo capovolto nel giro di pochi mesi. Marcelo Brozovic , contestato dai tifosi e un passo dall'addio solo a gennaio, adesso è infatti un punto fermo dell'Inter di Spalletti che non rinuncia più al ...

Serie A - Inter-Cagliari 4-0 Cancelo-Icardi-Brozovic-Perisic abbattono i sardi : Serie A, Inter-Cagliari 4-0 Cancelo-Icardi-Brozovic-Perisic abbattono i sardi Terzo posto per i nerazzurri, gol numero 25 in campionato per il capitano. Continua a leggere

Diretta Inter Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nerazzurri all'assalto del tabù sardo dopo 6 anni senza vittorie (33^ giornata)

Inter-Cagliari 3-0 LIVE - in rete anche Brozovic [FOTO e VIDEO] : 1/12 LaPresse ...