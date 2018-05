Instagram | le foto delle più belle auto d’epoca

Instagram Down : l'app di foto non funziona - cosa sta succedendo? Video : Dalle 14:30 di oggi il social Instagram sta subendo un esteso disservizio che impedisce agli utenti di accedere ed aggiornare il feed. A quanto pare, l'app di immagini sta diventando così famosa a tal punto che il mal funzionamento ha scatenato, da subito, profonde proteste nel mondo dei social media. L'hashtag ''InstagramDown'' pare sia primo nelle tendenze mondiali di Twitter e molte testate giornalistiche si stanno occupando di aggiornare gli ...

Michelle Hunzinker / Post su Madre Teresa con foto sexy : scoppia la polemica su Instagram : Michelle Hunzinker finisce nella bufera. La conduttrice ha Postato una foto sexy in rosso, accompagnandola ad una frase di Madre Calcutta: è polemica!(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:40:00 GMT)

Michelle Hunziker - la foto sexy nel post su Madre Teresa di Calcutta : bufera su Instagram : 'Ma ti sei rifatta il seno?': il dubbio è sorto a tanti fan di Michelle Hunziker dopo l'ultimo post pubblicato su Instagram: 'Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce ...

Vladimir Luxuria - vittima di bullismo. Su Instagram la foto dopo un pestaggio quando aveva 20 anni : Sono passati più di trenta anni, Vladimir Luxuria allora aveva 20 anni, capelli lunghi e un accenno di barba, un aspetto totalmente diverso da quello di oggi, ma ciò che non si può non vedere sono i lividi sul suo volto. Mi fecero male i cazzotti e anche l'indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. La transgender più famosa d'Italia, all'anagrafe Wladimiro Guadagno, posta su Instagram ...

Lorde ha cancellato quasi tutte le foto da Instagram - si prepara per annunciare nuova musica? : I fan ne sono convinti The post Lorde ha cancellato quasi tutte le foto da Instagram, si prepara per annunciare nuova musica? appeared first on News Mtv Italia.

Story Saver e Video Downloader permettono di scaricare foto e video da Instagram in modo semplice : Story Saver for Instagram e video Downloader for Instagram sono due strumenti che permettono di scaricare foto e video da Instagram in modo semplice e intuitivo. Il primo offre la possibilità di scaricare immagini e video delle storie di Instagram con la facoltà di salvarle in locale o ripubblicarle, il secondo consente di scaricare e ripubblicare video e immagini da Instagram e Vine. L'articolo Story Saver e video Downloader permettono di ...

Facebook ha usato miliardi di foto di Instagram per educare la sua intelligenza artificiale : San José – Insegnare alle macchine a riconoscere gli oggetti è una delle sfide più grandi di questi tempi. Dalla radiologia agli smartphone, non passa giorno che qualcuno non racconti delle difficoltà incontrate nel trasformare l’intelligenza artificiale in una vera intelligenza. Nel secondo giorno di conferenza F8 dedicata agli sviluppatori anche Facebook si unisce al gruppo, raccontando il suo metodo per risolvere il problema. “Abbiamo usato ...

Blake Lively e il mistero su Instagram : cancella tutte le sue foto e smette di seguire il marito : I fans di Blake Lively possono tirare un sospiro di sollievo. Niente crisi matrimoniale ma solo una geniale trovata pubblicitaria.

Svetlana Bilyalova - scatti mozzafiato su Instagram : la modella si scatena [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...

