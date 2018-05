Instagram down | perchè il social ha smesso di funzionare?

Instagram down : l'app di foto non funziona - cosa sta succedendo? Video : Dalle 14:30 di oggi il social Instagram sta subendo un esteso disservizio che impedisce agli utenti di accedere ed aggiornare il feed. A quanto pare, l'app di immagini sta diventando così famosa a tal punto che il mal funzionamento ha scatenato, da subito, profonde proteste nel mondo dei social media. L'hashtag ''InstagramDown'' pare sia primo nelle tendenze mondiali di Twitter e molte testate giornalistiche si stanno occupando di aggiornare gli ...

Problemi per Instagram : non funziona - vola l’hashtag #Instagramdown : Numerosi utenti stanno segnalando che il popolare social network Instagram risulta attualmente “down“, sia dall’applicazione che sul sito: segnalati Problemi per login e aggiornamento del feed feed, sul proprio profilo che nelle sezioni dove sono mostrate le foto degli altri utenti. Secondo gli utenti, quando si prova ad effettuare l’accesso compare la scritta “Impossibile aggiornare il feed“. Le segnalazioni sono ...

Impossibile aggiornare il Feed : Instagram down : “Spiacenti, si è verificato un problema. Riprova“: ritenta, ma non sarai più fortunato. Instagram è down, e al momento del malfunzionamento si ignorano le ragioni e tanto meno la portata. Come sempre, un’occhiata agli hashtag dà la misura di quanti utenti siano coinvolti. Dal Cile: que paso con #Instagram ??? No puedo iniciar sesión y cuando entro no puedo ver nada. Se cayó o posible hackeo???? @Instagram — Dennise ...

Story Saver e Video Downloader permettono di scaricare foto e video da Instagram in modo semplice : Story Saver for Instagram e video Downloader for Instagram sono due strumenti che permettono di scaricare foto e video da Instagram in modo semplice e intuitivo. Il primo offre la possibilità di scaricare immagini e video delle storie di Instagram con la facoltà di salvarle in locale o ripubblicarle, il secondo consente di scaricare e ripubblicare video e immagini da Instagram e Vine. L'articolo Story Saver e video Downloader permettono di ...

Instagram : nuovo strumento per il download dei dati : Instagram consente ora agli utenti di scaricare i propri dati: è possibile seguire la procedura sul sito web o attraverso l’app mobile. E’ possibile esportare foto, video, profilo, storie archiviate, commenti e messaggi non temporanei. A seguito di richiesta, l’utente riceve un link a un file via mail entro 48 ore. Lo strumento è conseguenza dell’adeguamento alle norme del nuovo Regolamento europeo sulla privacy (GDPR), ...

Instagram introduce il “Download dei Dati” : Vivete col terrore che un calo di tensione cancelli tutte le vostre foto o chat su Instagram? Nessun problema! Adesso avete la possibilità di salvare tutto sul vostro computer. L'articolo Instagram introduce il “Download dei Dati” proviene da TuttoAndroid.

Instagram video download : migliori servizi e app : Utilizzando Instagram e visionando i profili da noi seguiti, è possibile imbattersi in contenuti interessanti che vorremmo poter condividere anche al di fuori del social network in questione. Nel caso delle immagini il procedimento è piuttosto banale e va dal semplice screenshot all’utilizzo di app dedicate. Scaricare foto Instagram su AndroidÈ possibile scaricare le foto da Instagram su Android velocemente e anche in maniera semplice. ...