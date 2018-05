Infortunio Immobile | importanti aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante

Lazio - Infortunio Luis Alberto : è stiramento - salta l'Inter. Parolo e Immobile - ottimismo per l'Inter : Tante, troppe assenze importanti nello sprint finale della Lazio verso quel posto in Champions League, conteso dall'Inter a soli due punti di distanza. Restano due giornate, prima della fine del ...

Infortunio Luis Alberto e Immobile - doppia tegola Lazio : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Luis Alberto e Immobile – La Lazio non è andata oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi in piena lotta per la qualificazione in Champions League, a tenere banco sono anche le condizioni di Luis Alberto e Ciro Immobile. Il Dott. Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Luis Alberto, durante un allungo, ha avvertito un fastidio a livello ...

LAZIO - Infortunio IMMOBILE/ Lesione di primo grado alla coscia - disperato tentativo di recupero per l'Inter : LAZIO, INFORTUNIO IMMOBILE: confermata la Lesione di primo grado alla coscia, l'attaccante salterà le sfide con Atalanta e Crotone e tenterà il recupero lampo contro l'Inter.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:25:00 GMT)

Infortunio Immobile - ecco i tempi di recupero e l’esito degli accertamenti : Infortunio Immobile, ecco I tempi DI recupero – La Lazio sta disputando una stagione entusiasmante, la squadra di Simone Inzaghi sempre più vicina all’obiettivo Champions League dopo il successo sul campionato del Torino. Ma i nerazzurri devono fare i conti con l’Infortunio dell’attaccante Ciro Immobile, il calciatore si è sottoposto nelle ultime ore ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado ...

Infortunio Immobile - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante : Infortunio Immobile – La Lazio è reduce dall’importante successo nella gara di campionato contro il Torino, importante passo in avanti verso l’obiettivo Champions League per la squadra biancoceleste. Nel frattempo a tenere banco sono però le condizioni dell’attaccante Ciro Immobile, uscito dopo pochi minuti per Infortunio. Il calciatore verrà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime ore ma le ultime indiscrezioni ...

Lazio - Infortunio per Immobile : stagione finita : L'attaccante costretto a uscire dopo 13' per infortunio: si parla di stiramento al flessore della coscia destra. Lunedì nuovi accertamenti

Infortunio Immobile - Inzaghi preoccupato : l’attaccante in lacrime : Infortunio Immobile – Importante successo per Inzaghi nella gara di campionato contro il Torino ma arrivano anche brutte notizie per l’attaccante Immobile, il calciatore in lacrime dopo l’Infortunio. Ecco le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Premium Sport: “Per quanto riguarda Immobile e Radu faranno gli accertamenti del caso. Non sembrano infortuni di poco conto: vedremo in settimana, vedremo mercoledì. Stagione ...

Torino-Lazio - Infortunio per Ciro Immobile dopo 15' : sospetto stiramento : Brutte notizie da Torino, per i tifosi biancocelesti: nel posticipo della 35giornata Ciro Immobile si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti, al suo posto è ...

Infortunio Immobile / Campionato finito per l'attaccante della Lazio? A rischio anche la classifica marcatori : Infortunio Immobile, Campionato finito per l'attaccante della Lazio? Brutte sensazioni per il centravanti che ora rischia di perdere il titolo di capocannoniere con Icardi sotto a -2.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:17:00 GMT)

Infortunio Immobile - shock Lazio : l’attaccante si ferma : Infortunio Immobile, shock Lazio: l’attaccante si ferma – Si sta giocando il posticipo della 35^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Torino che si stanno affrontando in una gara molto importante soprattutto per la squadra di Simone Inzaghi. shock Lazio dopo pochi minuti, Infortunio per Ciro Immobile, costretto ad abbandonare il campo dopo uno ‘stiramento’, al suo posto Caicedo. Condizioni di Immobile da ...

Diretta/ Torino Lazio (risultato live 0-0) streaming video e tv : Infortunio per Immobile - dentro Caicedo! : Diretta Torino Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Granata ormai fuori dalla corsa all'Europa, biancocelesti a caccia del quarto posto(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Infortunio Immobile - che tegola : gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio : “Non dobbiamo pensare alle sei partite che mancano, ma solo alla prossima, in questo momento la cosa fondamentale è offrire una buona prova a Firenze”. Dopo il pareggio nel derby contro la Roma, la Lazio è pronta alla trasferta del Franchi con la Fiorentina, tappa fondamentale nella rincorsa a un posto Champions, come ricorda in conferenza stampa a Formello il tecnico Simone Inzaghi. “Giocheremo contro una formazione che ha subìto un gol nelle ...