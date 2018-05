Infortunio Dani Alves Il capitano del Brasile salta i mondiali per un problema al

Tegola per il Brasile - l Infortunio è più grave del previsto Dani Alves salta il Mondiale : ROMA - Tra poco più di un mese, in Russia, il Brasile dovrà fare a meno di Dani Alves. Secondo i media brasiliani l'infortunio muscolare subito nella finale di Coppa di Francia contro il Les Herbiers ...

Brasile - Infortunio al ginocchio per Dani Alves : rischia di saltare il Mondiale : Non solo la gioia per la vittoria della Coppa di Francia, per Dani Alves la serata della finale contro il Les Herbiers è stata anche una serata di paura. Il brasiliano, infatti, nella gara al Saint-...

Beach volley - World Tour 2018. Niente States per i campioni europei : Infortunio alla caviglia per Daniele Lupo : Non è un momento fortunato per gli azzurri del Beach volley che si presenteranno in versione “ridotta” all’appuntamento con una delle settimane più intense della stagione 2018, la prossima che vedrà disputarsi ben quattro tornei del World Tour contemporaneamente, Huntington Beach (Usa, 4 Stelle), Mersin (Turchia, 3 Stelle), Manila (Filippine 1 Stella e Phnom Pehn (Cambogia 2 Stelle). Dopo il forfait di Alex Ranghieri, alle ...

MotoGP - Dani Pedrosa si deve operare! Infortunio alla mano destra : Dani Pedrosa si è infortunato alla mano destra. Lo spagnolo, caduto a terra dopo un contatto con Johann Zarco durante il GP di Argentina, si è sottoposto a un controllo presso la clinica Quiron-Dexeus di Barcellona dove il dottor Xavier Mir ha consigliato un intervento chirurgico. Il pilota della Honda si sottoporrà all’operazione oggi pomeriggio e soltanto nelle prossime ore sapremo i tempi di recupero anche se il centauro spera di poter ...

Diretta / Frosinone Venezia (risultato live 0-1) info streaming video e tv : Daniel Ciofani esce per Infortunio : Diretta Frosinone Venezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ciociari non possono sbagliare, ma i lagunari sono in salute(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:16:00 GMT)