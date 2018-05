: India, tempeste di sabbia e fulmini: bilancio sale a 125 morti #India - MediasetTgcom24 : India, tempeste di sabbia e fulmini: bilancio sale a 125 morti #India - TelevideoRai101 : India, 12 morti per ondata maltempo - interrisnews : Il bilancio parla di 11 morti e 25 feriti #maltempo #India -

Almeno 12 persone sono morte per l'diche ha colpito l'Uttar Pradesh, stato settentrionale dell'. Alcune delle vittime sono decedute dopo essere state colpite da fulmini. Per altre, fatale il crollo di alberi o di pali della luce. Negli ultimi giorni, le autoritàne hanno diramato allerta meteo per 13 stati. Solo la scorsa settimana, sono morte oltre 125 persone e altre 300sono rimaste ferite.(Di venerdì 11 maggio 2018)