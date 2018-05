Incidente in superstrada | scende dal furgone e accoltella un camionista

ilmattino

: Veroli - Incidente sulla superstrada Sora-Ferentino - #TG24.info - - TG24info : Veroli - Incidente sulla superstrada Sora-Ferentino - #TG24.info - - umbriaOn : #E45, #fuori #strada con l'#auto: #ferito reatino - Daniele_Reali : Incidente stradale: auto si ribalta allo svincolo della superstrada - -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Una lite per unstradale si è trasformata in una tragedia scampata sullaMilano-Meda.Un 56enne di Como, residente in Calabria, è stato arresto dalla Guardia di Finanza di Seveso (Monza) in flagranza di reato, per aver ferito con una coltellata al petto unromeno di 38 anni, residente a Varedo (Monza), a seguito di una lite per unstradale.A quanto si apprende, due giorni fa, ilguidato dal 56 enne si è scontrato con il tir del romeno sullaMilano-Meda, all'altezza dello svincolo di Binzago, nel comune di Cesano Maderno (Monza). Tra i due è nato un alterco e il 56 enne, coltello alla mano, si è scagliato contro ilcolpendolo con un fendente. La pattuglia di militari, dopo aver visto in lontananza i due mezzi fermi mentre percorreva la, ha deciso di fermarsi per un controllo.