' In Germania non ci sono più preti'

Germania in ansia - Neuer : 'Credo di non andare al Mondiale' : Manuel Neuer, con tutta probabilità, non parteciperà ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Dopo la probabile esclusione di Mauro Icardi, un altro grande protagonista potrebbe non partecipare alla competizione. E' lo stesso numero uno del Bayern Monaco a confessarlo a "Bird", le sue parole spaventano i tifosi tedeschi. Queste le dichiarazioni dell'estremo difensore classe 1986: "Non credo di andare ai Mondiali. Non riesco ad immaginarmi al ...

Germania - il Mondiale di Neuer appeso a un filo 'Non penso di farcela' : Manuel Neuer, portiere tedesco del Bayern Monaco, ha espresso seri dubbi sulle proprie chance di partecipare alla prossima Coppa del Mondo con la Germania. Un pessimismo cresciuto dopo che il suo ...

Germania - maestra islamica non può insegnare in classe con il velo : A Berlino la legge sulla neutralità vieta di indossare capi di abbigliamento di significato religioso nei luoghi pubblici

In Germania i reati sono al minimo da 25 anni ma i tedeschi non si sentono così sicuri : Meno omicidi, meno furti, meno vandalismo. Nel 2017 la Germania ha registrato il più basso numero di reati degli ultimi 25 anni. Le statistiche ufficiali del Ministero degli interni elencano complessivamente 5 milioni e 760 mila reati denunciati nel corso dell’ultimo anno alle forze dell’ordine. Una diminuzione dei reati pari al 9,6% o in cifre a 6...

Germania El Dorado del lavoro - ma non è tutto oro quel che riluce : Teleborsa, - Mancanza di forza lavoro qualificata ed incertezze sul sistema previdenziale. Sono queste le insidie su cui potrebbe inciampare la Locomotiva tedesca . L'allarme è stato lanciato dagli ...

Germania El Dorado del lavoro - ma non è tutto oro quel che riluce : Mancanza di forza lavoro qualificata ed incertezze sul sistema previdenziale. Sono queste le insidie su cui potrebbe inciampare la Locomotiva tedesca . L'allarme è stato lanciato dagli istituti ...

Forte maltempo nell’ovest della Germania : inondazioni e gravi disagi [VIDEO] : Forte ondata di maltempo nella notte sull’ovest della Germania: segnalate inondazioni e chiusure di strade e di tunnel. Pioggia, grandine e raffiche di vento hanno causato danni soprattutto nella regione di Aquisgrana: la polizia ha ricevuto 320 chiamate di soccorso in un’ora, spiega Der Spiegel. La perturbazione aveva “caratteristiche identiche a quelle dei temporali estivi“, ha spiegato una meteorologa del Deutschen ...

Germania - boom antisemitismo. La comunità ebraica : "Non portate la kippah" : In Germania è boom di episodi di antisemitismo. E il presidente del Consiglio centrale degli ebrei, Josef Schuster, lancia un inquietante monito a tutti i cittadini di religione ebraica: "non portate la kippah nelle grandi città tedesche". Un incubo che riaffiora in un Paese che non ha mai dimenticato quanto avvenuto durante il nazismo. E che adesso ritorna ma sotto altre spoglie, quello delle bande violente che girano per la città.L' ultimo ...

Germania - non solo Merkel : 5 partiti su 6 guidati da una donna. Ma il gap salariale tra lavoratori e lavoratrici è del 21% : Weiblich. Donna, femminile, come la politica tedesca o perlomeno come le Parteivorsitzende, presidenti dei maggiori partiti della Germania. Con l’elezione di Andrea Nahles alla guida di SPD, anche il partito socialdemocratico ha, dopo 155 anni di storia, un presidente donna e si allinea con gli altri partiti, la maggior parte guidati, o co-guidati, da una figura femminile. Lo Stato più ricco d’Europa, governato, ormai da 13 anni, ...

ANDREA NAHLES PRESIDENTE SPD - Germania/ Leader Socialdemocratici - ecco perché non è la nuova Merkel : GERMANIA, Spd sceglie ANDREA NAHLES: è lei la nuova Leader del Partito socialdemocratico. I suoi ruoli precedenti, il discorso e i suoi programmi per il Paese.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Tumori - la chemio non renderà più sterili : bene i primi test in Germania : Passi avanti compiuti da ricercatori tedeschi verso la preservazione della fertilità delle donne colpite da un tumore. Senza necessità di prelevare e conservare preventivamente gli ovociti: il team guidato da Volker Dötsch dell’Istituto di chimica biofisica dell’Università di Goethe (Germania) ha infatti messo a punto un sistema, testato con successo per ora sui topi, che fa da ‘scudo’ agli effetti nocivi della ...

13ENNE SCOPRE IL TESORO VICHINGO DI DENTE AZZURRO/ Non è primo ritrovamento nel nord Germania. Nel 1872... : 13ENNE SCOPRE il TESORO VICHINGO di DENTE AZZURRO, ultime notizie: la storia di Aroldo I di Danimarca. L’incredibile scoperta avvenuta in Germania a gennaio(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:58:00 GMT)

Macron : Europa verso guerra civile Video Juncker : «Ue non è Francia e Germania» : Il presidente francese al Parlamento Europeo: «Stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali, con l’Italia un’intesa perfetta». Juncker: «La Ue non è solo Francia e Germania, superare col dialogo le divisioni tra Est e Ovest»

Macron : Europa verso guerra civile - risolvere nodo migranti Juncker : «La Ue non è solo Francia e Germania» Video : Il presidente francese al Parlamento Europeo: «Bisogna difendere la democrazia liberale, stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali». Juncker: «La Ue non è solo Francia e Germania, superare col dialogo le divisioni tra Est e Ovest»