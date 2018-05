In Canada ancora un piede mozzato | la soluzione del mistero sta nelle scarpe

huffingtonpost

(Di venerdì 11 maggio 2018)un inquietante ritrovamento sulle coste del, nella regione del British Columbia: si tratta del quattordicesimo. L'ultima macabra scoperta è stata fatta sull'isola Gabriola, nello stretto della Georgia, ha riferito la Royal Canadian Mounted Police. Un uomo stava camminando lungo la spiaggia poco dopo mezzogiorno quando si è imbattuto in quello che sembrava essere unin uno scarpone da trekking. Come scrive il Guardian, gli inquirenti stanno cercando di risalire al Dna dell'ultimo resto, mentre si inizia a decifrare illegato a questo fenomeno. Il primoè stato rinvenuto su una spiaggia canadese nell'agosto del 2007. A febbraio dell'anno successivo, altri due piedi, sempre sul litorale nordamericano, dove, tra maggio e giugno del 2009, nel 2011 e nel 2016 altri resti umani sono riaffiorati dal mare. In un primo ...