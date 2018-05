Imprese : Fondazione di Venezia - rating elemento imprescindibile per accesso al credito (5) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Si tratta della prima ricerca che, analizzando congiuntamente la prospettiva delle banche e quella delle Imprese – spiegano i professori Antonio Proto e Ugo Rigoni - permette di avere una visione bilaterale del problema della disponibilità e dell’accesso al credito del s

Imprese : Fondazione di Venezia - rating elemento imprescindibile per accesso al credito : Venezia, 11 mag. (AdnKronos) – La Fondazione di Venezia ha presentato oggi nella propria sede a Venezia i risultati della ricerca realizzata in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia ‘Il futuro della finanza per le Imprese del Nordest”. Nel corso dell’incontro sono intervenuti i curatori della ricerca Gian Nereo Mazzocco, Professore Emerito all’Università di Udine e coordinatore del gruppo ...

Imprese : Fondazione di Venezia - rating elemento imprescindibile per accesso al credito (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La ricerca voluta dalla Fondazione di Venezia e realizzata in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia si articola in tre parti : Analisi della realtà economica: banche e Imprese nel nord est; Politiche creditizie e accesso al credito. I risultati di un’indagine; Considerazioni su possibili politiche di intervento per il post crisi per accelerare la ripresa e prevenire ...

Imprese : Fondazione di Venezia - rating elemento imprescindibile per accesso al credito (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Veneto, grazie agli investimenti produttivi, alla forte vocazione all’export e alla ripresa del settore turistico potrebbe dunque riprendere il ruolo di motore dell’economia nazionale, già ricoperto in passato. Nell’analisi del quadro economico sono stati analizzati anche i bilanci dell’intera popolazione di 6.822 Imprese venete che hanno avuto Ricavi delle Vendite superiore per ...

Imprese : Fondazione di Venezia - rating elemento imprescindibile per accesso al credito (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Prof. Domenico Sartore ha sottolineato: ‘La prima parte della ricerca propone anche possibili politiche di intervento per il post crisi, per accelerare la ripresa e prevenire nuove ricadute. Tra le varie politiche suggerite le più rilevanti sono la costituzione di consorzi di garanzia privati che affianchino i fondi di garanzia regionali, l’attuazione di una mappatura delle sofferenze che ...

Imprese : Fondazione di Venezia - rating elemento imprescindibile per accesso al credito (5) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Si tratta della prima ricerca che, analizzando congiuntamente la prospettiva delle banche e quella delle Imprese ‘ spiegano i professori Antonio Proto e Ugo Rigoni – permette di avere una visione bilaterale del problema della disponibilità e dell’accesso al credito del sistema produttivo Veneto. Ciò ha messo in luce un processo di convergenza tra i due poli nel quale permangono due ...

Imprese : Fondazione di Venezia - rating elemento imprescindibile per accesso al credito (6) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “In particolare, si è tenuto presente che la struttura del sistema economico del Nordest era, ed è rimasto, caratterizzato dalla presenza di PMI, spesso dotate di grandi capacità produttive, ma, proprio per le loro dimensioni, talvolta in difficoltà nel mantenimento del necessario equilibrio finanziario e tuttora fortemente vincolate nel soddisfacimento dei loro fabbisogni finanziari alle ...