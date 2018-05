Ilva | stop dei sindacati | salta la trattativa Dossier passa al prossimo governo

Ilva - stop trattativa : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Non ci sarà nessuna trattativa sulla bozza di accordo presentato dal governo per la cessione dell’Ilva ad Am InvestCo. Il ministro dello sviluppo Economico, Carlo Calenda, infatti, davanti a un fronte sindacale spaccato, e ai dubbi sulla legittimità dell’operato di un esecutivo dimissionario da parte di alcune organizzazioni, ha ritenuto “che non ci fossero le condizioni per andare ...

Ilva - stop trattativa : Non ci sarà nessuna trattativa sulla bozza di accordo presentato dal governo per la cessione dell'Ilva ad Am InvestCo . Il ministro dello sviluppo Economico, Carlo Calenda, infatti, davanti a un ...

Emiliano choc sull'Ilva : "Adesso stop all'acciaio". Calenda : "È una follia" : Nel giorno della festa del lavoro, il concerto di Taranto rilancia con maggior forza, rispetto alle quattro edizioni precedenti, la chiusura dell'Ilva e incassa il sostegno del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, presente al dibattito della mattinata. Il piano per la riconversione passa anzitutto dalla bonifica dell'area e si fonda sulla stipula di un accordo di programma sul modello Genova Cornigliano dove gli altiforni sono ...

Emiliano sull’Ilva : «Stop all’acciaio». Replica di Calenda : «Una follia» : Il dilemma tra occupazione e salute: il giorno della festa del lavoro il governatore della Puglia rilancia l’idea di bloccare la produzione di acciaio. Dalla sua parte solo i Cinquestelle

Ilva : sciopero. Sindacati - stop totale : ANSA, - TARANTO, 30 APR - "I lavoratori hanno lanciato un messaggio chiaro ad Ilva in amministrazione straordinaria e Am InvestCo. Registriamo la fermata totale delle Acciaierie". Lo affermano ...

Ilva : stop trattativa - tavolo congelato - scontro su occupazione : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Si ferma al momento la trattativa tra Mittal e Fim Fiom e Uilm sull’Ilva: l occupazione infatti divide azienda e sindacati che hanno dunque deciso di sospendere il confronto. Al centro del braccio di ferro di oggi, che ha visto un duro scontro tra le parti, i numeri dei lavoratori che saranno riassunti da Mittal: 10mila per l’azienda che prevede 4mila esuberi, 14 mila per i sindacati che non vogliono ...

Ilva - incostituzionale il decreto che aggirava lo stop dell'altoforno - : La Corte Costituzionale si pronuncia contro il decreto legge del 2015, che consentiva la prosecuzione dell'attività dopo il sequestro di un altoforno a seguito della morte di un operaio. L'azienda: la ...

Ilva - incostituzionale il decreto che aggirava lo stop dell'altoforno : Ilva, incostituzionale il decreto che aggirava lo stop dell'altoforno La Corte Costituzionale si pronuncia contro il decreto legge del 2015, che consentiva la prosecuzione dell'attività dopo il sequestro di un altoforno a seguito della morte di un operaio. L’azienda: la produzione non si ferma Parole chiave: ...