Ilva | si lavora per riaprire tavolo

Trattativa Ilva - i lavoratori non cedono. Bocciato il tentativo di mediazione : Genova - L'ultima chance che aveva Carlo Calenda di essere ricordato come il ministro che aveva permesso alle parti di concludere l'accordo sindacale per la vendita del siderurgico italiano è andata ...

Ilva - governo propone trasferimento di 1.500 lavoratori a una società di Invitalia. I sindacati lasciano il tavolo : Nulla di fatto all’ultimo incontro tra governo, sindacati e azienda sul futuro dei lavoratori dell’Ilva dopo la cessione alla cordata guidata da ArcelorMittal. La trattativa sulla nuova bozza di accordo non partirà nemmeno: i segretari generali di Fim, Uilm e Fiom hanno lasciato il tavolo parlando di “testo non condivisibile” perché “gli esuberi restano” e “Mittal non si è mossa di un ...

Ilva : piano governo - lavoratori garantiti : ANSA, - ROMA, 10 MAG - "Tutti i lavoratori avranno a fine piano garanzia di continuità occupazionale a tempo indeterminato". Lo prevede la proposta di governo che i sindacati stanno esaminando in ...

Ilva : Bellanova - c’è bozza proposta accordo - si lavora a intesa : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – ‘Stiamo presentando in plenaria la bozza di proposta di accordo sull’Ilva con l’auspicio che tutti lavorino ad una intesa”. Così, via Twitter, il viceministro allo sviluppo Teresa Bellanova aggiorna l’incontro in corso al Mise tra Mittal e sindacati per la cessione dell’Ilva. L'articolo Ilva: Bellanova, c’è bozza proposta accordo, si lavora a intesa sembra essere il ...

Governo al tavolo Ilva con una proposta : 10 mila lavoratori con ArcelorMittal - 1.500 "affidati" a Invitalia : Diecimila lavoratori presi in carico da ArcelorMittal, più almeno 1.500 "affidati" a Invitalia. Il Governo porterà giovedì al tavolo Ilva una proposta per convincere i sindacati.Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e la vice ministra Teresa Bellanova hanno convocato il tavolo tra l'acquirente ArcelorMittal e i sindacati per domani alle 10, e quello istituzionale con Comuni e province in tarda mattinata. Esiste ...

André SIlva - addio al Milan?/ Possibile scambio con Falcao - si lavora a un intreccio con il Monaco : André Silva, addio al Milan? Possibile scambio con Falcao, si lavora a un intreccio di calciomercato con il Monaco che darebbe ai rossoneri un bomber d'esperienza(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 12:52:00 GMT)

Ilva a Mittal - ok “condizionato” dell’Ue. Gozzi : «Serve l’accordo con i lavoratori» : L’Antitrust chiede agli acquirenti numerose cessioni e anche «urgenti interventi di risanamento ambientale della zona di Taranto»

Ilva - i 14mila lavoratori di Taranto verso lo sciopero contro il piano Mittal : Vertice al Comune con i sindacati e il sindaco Melucci che ha annunciato il ritiro del ricorso contro il decreto ambientale. Assente il governatore Emiliano....

Taranto - Ilva in sciopero per 24 ore : i lavoratori protestano per i mancati investimenti : Taranto - Sono scattate dalle 7 di lunedì 30 aprile, nell'acciaieria Ilva di Taranto, 24 ore di sciopero sui tre turni di lavoro. Lo sciopero è indetto dai sindacati Fim, Fiom e Uilm per protestare ...

Ilva : Bellanova - continueremo a lavorare fino all’ultimo : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “continueremo a lavorare fino all’ultimo, e fino a che ci saranno spazi praticabili di confronto e trattativa”. Così Teresa Bellanova, viceministro allo Sviluppo Economico, intervenendo a Trieste dove è impegnata in un confronto sui temi del lavoro.“Chi, alla guida della Regione Puglia, invoca da mesi l’abbraccio con i 5Stelle – rileva Bellanova- sostiene l’alleanza con ...

Ilva : Fiom - ancora in stallo - soluzione per tutti i 14 mila lavoratori : Roma, 13 apr. (AdnKronos) - La trattativa sull'Ilva "è ancora in una situazione di stallo": "se Arcelor Mittal non cambia posizione e pensa che l'accordo siglato con i Commissari sia il punto finale del negoziato, non ci sono le condizioni per trovare un accordo". Ad affermarlo, al termine dell'inco