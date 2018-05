Ilva | Emiliano attacca Calenda | «Un incapace» M5s-Lega | trovare intesa

Ilva : Antoci (Pd) - si faccia autocritica - contro Emiliano tiro al bersaglio : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Siamo al surreale. Criticare un ministro e difendere la propria Regione è diventata l’occasione per cominciare un tiro al bersaglio indicibile. Ma il governatore di una Regione che vede esclusa la possibilità di partecipare a scelte strategiche sul lavoro e sulla salu

Ilva : Antoci (Pd) - si faccia autocritica - contro Emiliano tiro al bersaglio : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) – “Siamo al surreale. Criticare un ministro e difendere la propria Regione è diventata l’occasione per cominciare un tiro al bersaglio indicibile. Ma il governatore di una Regione che vede esclusa la possibilità di partecipare a scelte strategiche sul lavoro e sulla salute della sua gente ha il diritto di protestare?”. A dirlo è Giuseppe Antoci, responsabile Legalità del Partito democratico, ...

Ilva - Calenda : “Rottura incomprensibile - populismo sindacale”. Emiliano : “Hai fallito”. Operai in assemblea da lunedì : “populismo sindacale e sindacalismo politico”. Il giorno dopo il fallimento del tavolo ministeriale tra sindacati e ArcelorMittal, capo cordata di AmInvestco, aacquirente di Ilva, Carlo Calenda ce l’ha con Cgil, Cisl, Uil e Usb per il mancato accordo con la cordata che entrerà in possesso degli stabilimenti attualmente in amministrazione controllata. Il naufragio dell’intesa viene definito “incomprensibile” ...

Ilva - Emiliano : Calenda ha fallito : 13.19 "Ieri non ho detto nulla:volevo che tutta l'Italia capisse che Calenda è andato a sbattere contro un muro di cemento armato senza che nessuno lo aiutasse a fallire. Ha fallito perché non ha una percezione esatta di quello che succede all'Ilva,come probabilmente non ce l'ha anche di altre vertenze che non ha risolto". Così il governatore della Puglia ha risposto ai cronisti gli chiedevano della bocciatura dei sindacati alle proposte del ...

Ilva : Calenda - Emiliano non è il problema è il Pd che lo tollera : Roma, 10 mag- (AdnKronos) – “Emiliano è quello che è. Una mattina vuole chiudere Ilva e la mattina dopo incontra Mittal. Un giorno accusa il Governo di essere al soldo delle Lobby e poi richiama Renzi alla correttezza. Ma il problema non è lui. è il Pd che lo tollera, lo blandisce e non dice una parola”. Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda in un tweet. L'articolo Ilva: Calenda, Emiliano non è il ...

"Sull'Ilva Calenda ha fallito". Emiliano gongola - il ministro dà la colpa ai sindacati : "Ieri non ho detto nulla: volevo che tutta l'Italia capisse che Calenda è andato a sbattere contro un muro di cemento armato senza che nessuno lo aiutasse a fallire. Ha fallito perché non ha una percezione esatta di quello che succede all'Ilva, come probabilmente non ce l'ha anche di altre vertenze che non ha risolto". Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, si toglie qualche sassolino dalle scarpe rispondendo ai ...

Taranto - Emiliano attacca Renzi : "Ilva impunita grazie ai decreti del suo governo" : "Apprendiamo la notizia che il Procuratore della Repubblica Mariano Buccoliero, coordinatore del Pool Ambiente della Procura di Taranto, ha 'dovuto' chiedere l'archiviazione dell'inchiesta penale in...

Un giorno di lotta e l'altro di governo - così Emiliano sacrifica l'Ilva sull'altare delle nozze con Di Maio : I grandi semplificatori in politica servono a questo: rendere facile il difficile con un atto di volontà carismatico. E così la complicata equazione berlingueriana è stata ridotta, nella sua variante ...

Emiliano vs Calenda - nuovo scontro sull'Ilva. Il governatore vuole chiudere l'impianto di Taranto - il ministro contrattacca : nuovo scontro sul destino dell'impianto Ilva di Taranto tra il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Nel giorno della Festa del lavoro, il concerto di Taranto rilancia con maggior forza, rispetto alle quattro edizioni precedenti, la chiusura dell'Ilva e incassa il sostegno del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, presente al dibattito della mattinata. Il piano per la ...

Ilva : Emiliano - nuovo governo ci ascolti : ANSA, - TARANTO, 01 MAG - "Mi auguro che qualcuno tra quelli che devono formare il nuovo governo in questo paese ascolti quello che stiamo dicendo oggi e provi a darci una mano. Tenere la nostra ...