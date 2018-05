Ilva - Cgil a Calenda : servono meno tweet e più trattativa : Roma, 11 mag. , askanews, meno tweet e più trattativa per risolvere la vicenda Ilva. La Cgil risponde così al 'profluvio di dichiarazioni da parte del ministro dello sviluppo economico Calenda sulle ...

Ilva - Camusso : Cgil non replica a Calenda : 15.08 "Non merita replica.Il ministro era cosciente che con la sua proposta si sarebbe trovato di fronte ad un no".Così la leader della Cgil Camusso,dopo che Calenda aveva definito"incomprensibile" l'abbandono del tavolo Ilva dai sindacati definendolo una "decisione a metà tra populismo sindacale e politico." Intanto i parlamentari M5S di Taranto incontreranno i sindacati per un confronto sugli esuberi con Fioramonti,indicato dai M5S come ...

Ilva - Fiom-Cgil : senza cambiamenti trattativa non può ripartire : Roma, 7 mag. , askanews, La trattativa sul futuro dell'Ilva tra i sindacati e il nuovo proprietario Am Investco 'non può ripartire' se non ci saranno 'cambiamenti significativi'. Lo afferma la ...