ILVA Calenda pubblica il testo dell' accordo e critica i sindacati

ILVA - scontro totale dopo lo stop alla trattativa. Calenda : "Ministero aperto - c'è poco tempo" : Emiliano attacca: "Il ministro ha fallito, spero nel nuovo governo". Martina (Pd): "Riaprire il tavolo". I Cinque Stelle incontrano i sindacati a fine mese. La...

ILVA - Calenda : “Rottura incomprensibile - populismo sindacale”. Emiliano : “Hai fallito”. Operai in assemblea da lunedì : “populismo sindacale e sindacalismo politico”. Il giorno dopo il fallimento del tavolo ministeriale tra sindacati e ArcelorMittal, capo cordata di AmInvestco, aacquirente di Ilva, Carlo Calenda ce l’ha con Cgil, Cisl, Uil e Usb per il mancato accordo con la cordata che entrerà in possesso degli stabilimenti attualmente in amministrazione controllata. Il naufragio dell’intesa viene definito “incomprensibile” ...

ILVA - Emiliano : Calenda ha fallito : 13.19 "Ieri non ho detto nulla:volevo che tutta l'Italia capisse che Calenda è andato a sbattere contro un muro di cemento armato senza che nessuno lo aiutasse a fallire. Ha fallito perché non ha una percezione esatta di quello che succede all'Ilva,come probabilmente non ce l'ha anche di altre vertenze che non ha risolto". Così il governatore della Puglia ha risposto ai cronisti gli chiedevano della bocciatura dei sindacati alle proposte del ...

ILVA : Calenda - Emiliano non è il problema è il Pd che lo tollera : Roma, 10 mag- (AdnKronos) – “Emiliano è quello che è. Una mattina vuole chiudere Ilva e la mattina dopo incontra Mittal. Un giorno accusa il Governo di essere al soldo delle Lobby e poi richiama Renzi alla correttezza. Ma il problema non è lui. è il Pd che lo tollera, lo blandisce e non dice una parola”. Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda in un tweet. L'articolo Ilva: Calenda, Emiliano non è il ...

ILVA - ministro Calenda attacca : 'Populismo sindacale incomprensibile' : In nessun Paese al mondo un investimento in un'area depressa verrebbe "accolto" così. Dai ricorsi di Emiliano alle dichiarazioni irresponsabili dell'M5s che vorrebbero convertirla in una università ...

"Sull'ILVA Calenda ha fallito". Emiliano gongola - il ministro dà la colpa ai sindacati : "Ieri non ho detto nulla: volevo che tutta l'Italia capisse che Calenda è andato a sbattere contro un muro di cemento armato senza che nessuno lo aiutasse a fallire. Ha fallito perché non ha una percezione esatta di quello che succede all'Ilva, come probabilmente non ce l'ha anche di altre vertenze che non ha risolto". Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, si toglie qualche sassolino dalle scarpe rispondendo ai ...

ILVA - Calenda : solo no di tutti a tutto : 12.13 "C'è solo il no a tutti e tutto". Così su Twitter il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda torna a parlare sul tavolo dell'Ilva di ieri. "La verità - scrive - è che si sono messi tutti a inseguire l'Usb. Uil e Fiom in testa. Dunque la proposta non c'è. C'è solo il no a tutti e tutto." In altri due tweet, poi, il ministro rilancia i contenuti della proposta fatta ieri dal ministero al tavolo con i sindacati e una sua ...

ILVA : Calenda - brucia 30 mln cassa/mese - non ho lasciato io tavolo : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Ho pubblicato per intero l’accordo, l’ho promosso e invito tutti a leggerlo. Perché voglio che gli operai siano coscienti di quello a cui hanno rinunciato”. Ad affermarlo è Carlo Calenda, il ministro dello Sviluppo economico, commentando così la chiusura delle trattative sull’Ilva a 24Mattino di Luca Telese e Oscar Giannino su Radio 24. “Ilva – rileva- brucia 30 milioni ...

ILVA : Calenda - brucia 30 mln cassa/mese - non ho lasciato io tavolo (2) : (AdnKronos) – Oggi, sottolinea Calenda, “Ilva ha 14mila persone. Abbiamo proposto l’assunzione di 10mila persone con gli stessi diritti, persino l’art.18 e le stesse identiche retribuzioni, altri 1500 alle stesse condizioni in una società di servizi a cui Am Investco avrebbe garantito lavoro. Per i restanti un incentivo all’esodo di cinque anni di cassa integrazione e fino a 100mila euro, che credo non ci sia mai ...

ILVA : Calenda a Bentivogli - stop trattativa perché sceneggiata : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Marco ti ho già risposto. I tuoi colleghi non avevano alcuna intenzione, tanto che @RoccoPalombella”, il segretario generale della Uilm, “si è alzato dicendo che aveva un aereo da prendere per andare non so dove. Dunque era chiaro dall’inizio che la partecipazione al tavolo era una sceneggiata”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rispondendo su ...

Calenda a 24 mattino : ILVA brucia 30 miliardi di cassa al mese. Non ho lasciato io il tavolo con i sindacati e ora pubblico l'accordo a cui ... : "Ho pubblicato per intero l'accordo, l'ho promosso e invito tutti a leggerlo. Perché voglio che gli operai siano coscienti di quello a cui hanno rinunciato". Carlo Calenda commenta così la chiusura ...

ILVA - salta la trattativa. Calenda : Per nuovo Esecutivo un grosso problema : Teleborsa, - Alta tensione sulla vicenda Ilva. Ieri 10 maggio, il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda ha abbandonato il tavolo delle trattative passando il dossier Ilva al nuovo Governo. ...