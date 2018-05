Ilva | Calenda | populismo sindacale | garantivamo il posto a tutti

Ilva - salta la trattativa con i sindacati Calenda : dossier al futuro Governo : Le trattative tra ArcelorMittal e sindacati sul piano industriale per Ilva sono saltate e il dossier passa ora al prossimo Governo. Lo ha confermato il ministro uscente dello Sviluppo economico Carlo ...

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : “Il ministro Calenda non legittimato a trattare” : «Il governo ritiene di aver messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l’occupazione, gli investimenti ambientali e produttivi anche attraverso un enorme ammontare di risorse pubbliche. A questo punto il dossier passa a nuovo esecutivo». Con queste righe Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico uscente, getta la spug...

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : 'Gli esuberi restano' - 'Calenda non legittimato a trattare' : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva . Lo hanno annunciato i segretari di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. "Testo non condivisibile, gli esuberi restano, ...

Per i sindacati Calenda è non più legittimato a trattare. Salta il tavolo Ilva : Finale ad alta tensione tra governo e sindacati al tavolo Ilva. Le continue provocazioni di alcuni leader dei sindacati di base (Usb) all'indirizzo di Carlo Calenda, considerato non più legittimato a trattare, hanno fatto perdere la pazienza al ministro, che ha deciso di sospendere l'incontro, dove la trattativa era comunque in salita.Il piano preparato dallo Sviluppo economico, infatti, non ha convinto le sigle sindacali. Risultato: il ...

Ilva : Calenda passa il dossier al nuovo governo : Teleborsa, - Il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda , passa il dossier Ilva al nuovo governo, dopo aver "messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l'occupazione, ...

Ilva - no sindacati a proposta governo : Calenda lascia tavolo : Roma, 10 mag. , askanews, I sindacati bocciano la proposta di accordo su Ilva presentata dal governo. Alcuni rappresentanti sindacali, al tavolo presso il Mise, avrebbero accusato il titolare del ...

Ilva - i sindacati rifiutano la proposta del governo. Calenda : "Il dossier passa al nuovo esecutivo" : ROMA - La trattativa sull'Ilva è interrotta. Lo dichiarano i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm al termine del tavolo al ministero dello Sviluppo economico. I sindacati dei metalmeccanici hanno ...

Ilva - Calenda : ora manca solo l'accordo sindacale : Roma, 7 mag. , askanews, 'Ora manca solo l'accordo sindacale e poi finalmente, dopo anni di crisi e problemi, Ilva potrà diventare un'acciaieria competitiva e all'avanguardia nella protezione dell'...

Ilva : Calenda a Fioramonti - evitiamo approcci professorali a cose molto pratiche : Roma, 6 mag. (AdnKronos) - "Guarda Lorenzo, il blog delle stelle va bene per la campagna elettorale. I tavolo di crisi sono altra cosa. In questo caso dalle stelle alle stalle è auspicio di sano realismo. evitiamo approcci professorali a cose molto pratiche che coinvolgono 20.000 persone e un punto