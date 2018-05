Ilham | mamma single | «I figli mi hanno regalato la libertà»

vanityfair

(Di venerdì 11 maggio 2018) «Sono troppo giovane per avere dei», mi ha risposto così e non l’ho mai più visto. Stavamo insieme da più di tre anni, io ne avevo 19, lui 25 ed ero incinta. Sono contraria all’aborto e fino a sette mesi sono stata a casa con i miei, in Veneto, senza dire niente. Loro non sapevano che ero incinta. Io ero già in contatto con gli assistenti sociali che miproposto diverse strutture. Non sapevo cosa fare, ero in tilt e avevo il terrore che i miei lo scoprissero. Vivo in Italia da quando avevo sette anni, ma sono tornata in Marocco da mia sorella. Poi con la scusa di aver trovato un lavoro sono rientrata in Italia, in Emilia-Romagna, al momento del parto. Ho partorito giovedì 12 novembre 2009. Prima del parto era facile pensare di lasciarlo, di darlo in adozione. In ospedale ciseparati. Io sono stata messa con le donne che era in gravidanza a rischio, forse questo mi ha ...