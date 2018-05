Il terzo episodio di Inside Xbox si focalizzerà su State of Decay 2

eurogamer

: ?? Esce oggi il terzo episodio di “Napoli a Football City”, dedicato al primo scudetto del Napoli ??… - sscnapoli : ?? Esce oggi il terzo episodio di “Napoli a Football City”, dedicato al primo scudetto del Napoli ??… - Eurogamer_it : Microsoft annuncia il terzo episodio dello show #InsideXbox. - Frances10187327 : RT @sscnapoli: ?? Esce oggi il terzo episodio di “Napoli a Football City”, dedicato al primo scudetto del Napoli ?? -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Nel mese di marzo di quest'anno Microsoft ha annunciato, ovvero uno show mensile che propone interessanti contenuti per tutti gli utenti della console di casa Microsoft, interviste esclusive agli sviluppatori, gameplay e anteprime dei giochi più attesi.Il programma è ora arrivato alla terza puntata che, come segnala la stessa Microsoft, andrà in onda il prossimo 17 maggio. In questa occasione il focus sarà suof2, in arrivo il 22 maggio su PC eOne, ma ci sarà spazio anche per altri giochi che, però, non sono stati rivelati da Major Nelson.Seguirete la nuova puntata di?Read more…