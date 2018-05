Il team di Cyberpunk 2077 racconta come ha gestito la fuga di notizie di un anno fa

optimaitalia

(Di venerdì 11 maggio 2018) L'scorso CD Projekt RED ha affrontato seri problemi relativi a una violazione della sicurezza che ha coinvolto il furto di informazioni su, il nuovo videogioco in sviluppo presso i creatori di The Witcher. A quel tempo non vi è stata alcuna risposta da parte della società per confermare eventuali provvedimenti. Ora, apprendiamo ciò che ha davvero fatto la compagnia unfa.Durante una riunione ordinaria con gli azionisti della compagnia, il CEO di CD Projekt Red Adam Kiciński, insieme al presidente, ha dichiarato ufficialmente di non aver rispettato le richieste e di essere attivi sul fronte della sicurezza con delle misure proattive. Ricapitoliamo quanto accaduto: nel giugno 2017, CD Projekt Red ha annunciato pubblicamente che "un individuo non identificato ha confermato di essere in possesso di alcuni file interni" appartenenti alla società. I ladri chiesero ...